Real Sociedad «Queremos que el juego de la Real tenga un sentido y sepamos hacia dónde vamos» El director de fútbol, Roberto Olabe, Imanol Alguacil y el presidente, Jokin Aperribay, estrechan sus manos sobre el césped de Anoeta. / JOSÉ MARI LÓPEZ Imanol Alguacil se hace cargo del equipo en lugar de Asier Garitano y firma hasta 2020 | Aperribay y Olabe justifican el cambio de entrenador porque con Garitano «buscábamos una cosa concreta y no se ha logrado» AXEL GUERRA Jueves, 27 diciembre 2018, 08:30

Asier Garitano se conjuga en pasado en la Real Sociedad. El presente y el futuro blanquiazul es Imanol Alguacil. El presidente realista, Jokin Aperribay, y el director de fútbol del club, Roberto Olabe, comparecieron ayer en la sala de prensa de Anoeta para presentar al oriotarra como el nuevo técnico txuri-urdin en lugar del bergararra, que había sido cesado horas antes. Aperribay y Olabe justificaron la decisión por la necesidad de cambiar la trayectoria y el juego del equipo, al que se refirieron en varias ocasiones durante su intervención. «Queremos que el fútbol de la Real tenga una dirección y no estábamos en la marcada», aseguraron. Imanol firma por temporada y media, hasta 2020. A partir de entonces, hay una opción de renovar año a año. Mikel Labaka, su segundo en el filial, también le acompañará en el primer equipo.

El club blanquiazul emitió un comunicado a primera hora de la tarde en el que anunciaba que había decidido «relevar de sus funciones a Asier Garitano como entrenador del primer equipo», así como hacerlo también con Miguel Pérez, el preparador físico que llegó junto al técnico en verano procedente del Leganés. Además, comunicaba que Imanol Alguacil asumía la dirección del primer equipo.

«Imanol conoce la Real, tiene fuerzas, sabe cuáles son los objetivos del club y a dónde queremos llegar» JOKIN APERRIBAY, PRESIDENTE

«Entendemos que es un técnico que nos va a ayudar a poner Zubieta en el lugar que queremos» ROBERTO OLABE, DIRECTOR

En la rueda de prensa, las primeras palabras de Aperribay fueron para agradecer «de todo corazón» a Garitano y Pérez la «profesionalidad» que han mostrado durante los seis meses que han permanecido en el banquillo blanquiazul. Sin más dilación, el presidente destacó que se trataba de un día «muy importante» por el cambio que se producía en el banquillo del equipo. «Imanol Alguacilconoce la Real, tiene fuerza, sabe cuáles son los objetivos del club y a dónde queremos llegar. Tiene sentido común, ambición y muchos qués en la respuesta del fútbol. Tiene muchas condiciones para ser el entrenador de la Real Sociedad hoy y en el futuro», subrayó el dirigente.

Aperribay se dirigió directamente a Imanol, al que le recordó que «sabes a dónde queremos llegar» y le mostró su confianza porque «tienes mucha madera para poder hacerlo». Le deseó que «estés muchos años» en el cargo y pidió que «continúes con la fuerza que tienes y que sigas trabajando con toda la humildad, como lo ha hecho hasta ahora».

Es la segunda vez que Imanol Alguacil se hace cargo del primer equipo. La anterior fue la temporada pasada en lugar de Eusebio y durante nueve partidos, con un bagaje de cinco victorias, un empate y tres derrotas. Ahora, lo hace para liderar un nuevo proyecto y se convierte en el segundo técnico que procede de la cantera de la Real desde que Aperribay asumió la presidencia en 2008. El anterior fue Jagoba Arrasate. En este contexto, el presidente afirmó que el consejo está «encantado» de dar la oportunidad a un entrenador formado en Zubieta. «Es una ilusión para todos, es algo que siempre hemos perseguido. Siempre se valora que damos oportunidades a jugadores, pero no lo hacemos tanto con entrenadores. Esta es la segunda vez que lo hacemos y es algo a lo que el club tiene que tender», indicó.

Mirar al futuro

Al igual que Aperribay, Roberto Olabe fue breve a la hora de referirse a Garitano al que le agradeció «su entrega». El director de fútbol señaló que «estamos aquí para mirar adelante, para pensar en el futuro y ese paso adelante es Imanol Alguacil». Reconoció que el relevo en el banquillo puede resultar un mensaje «contradictorio en la búsqueda de la continuidad y consolidación de una figura tan importante como la del entrenador» respecto al que envío hace seis meses cuando fichó al bergararra y se encomendó al oriotarra la labor de dirigir al Sanse. «Asumo esta determinación, como la que alcanzamos entonces. Teniendo muy claro que, mirando a futuro, es una decisión que teníamos que tomar», aseguró, al tiempo que reconoció que «es dolorosa en el plano personal porque con la relación que me unía a Asier no es agradable lo que hemos decidido».

Roberto Olabe insistió en que la responsabilidad de cambiar de entrenador recae sobre él porque «la llegada de Asier la propuse yo, y la salida también. Todo lo que haya que asumir se hace desde mi persona» y ha llegado «buscando mejorar y consolidar». En este sentido, el máximo responsable deportivo de la Real Sociedad señaló que «estamos muy ilusionados» con Imanol y con lo que pueda deparar el futuro al equipo con el oriotarra en el banquillo de Anoeta. «Creemos en Imanol, en su método, en su personalidad, en su conocimiento contextual... Hablamos mucho de Zubieta, de su potencialidad y entendemos que nos va ayudar a ponerla en el lugar que todos queremos», señaló.

Para explicar los motivos que le llevaron a decidir el cambio, Olabe señaló que el club se encuentra en «un momento en el que tenemos que pensar cuál es el camino que queremos coger analizando lo que ha ocurrido». Así las cosas, prefirió hablar «del juego, porque es la base de todo y a partir de ahí aparecen las emociones, las relaciones, los afectos y los conflictos», que de la responsabilidad de los jugadores. «Son parte importante de todo esto, pero no sé de porcentajes. No hay nada de responsables personales, más allá de la búsqueda de ese juego que nos haga consolidar a los chicos y rendir. Está relacionado con el juego y con la intención de que de la mano de Imanol podamos llevar adelante este proyecto», reiteró.

A la pregunta de cuál es el juego que busca la Real Sociedad, Olabe respondió que se trata de algo que «va más allá» de los modelos. «Desde hace un tiempo en la Real hemos visto un modelo de juego y una de las intenciones era ahondar en lo que queríamos». La decisión de contar con Imanol está relacionada con «la mejora del juego y las respuestas ante las diferentes situaciones».

El director de fútbol valoró que la evolución de Imanol y su cuerpo técnico en el Sanse respecto a la utilización de un modelo «ha sido fantástica y eso nos gustaría». «Imanol con Mikel han liderado un nuevo paso de lo que ya se estaba haciendo en la Real C y el juvenil y ahora lo que nos planteamos es trascender con un modelo, y reconociendo que es el juego el que domina a los modelos. Los modelos se eligen, y dominar todas las situaciones es la excelencia que perseguimos», recalcó.

«El fútbol es así»

En el fútbol los resultados mandan y ningún entrenador está a salvo de ellos. Las cuatro derrotas consecutivas de los blanquiazules este mes fueron el detonante de la salida de Garitano. «Por desgracia, el fútbol está así», dijo Aperribay, quien aseguró que con la contratación del bergararra «buscábamos una cosa concreta y no se ha conseguido». Ahora, «queremos que el fútbol de la Real tenga un sentido y que sepamos hacia dónde vamos. Pensábamos que no se iban a conseguir los resultados y que no estábamos en la dirección marcada».

Aperribay señaló que en el club se trabaja para «encontrar la persona que pueda estar en el banquillo de la Real durante tiempo y para que le pase brillo a esa última parte que es el primer equipo». Imanol cumple con el perfil de técnico que se pretende porque se trata de «una persona que conoce la identidad de la Real, a Zubieta, a los futbolistas que sabemos cómo trabaja y la fuerza, que tiene y la confianza que los jugadores muestran en él. Creemos que se puede conseguir. Ojalá consigamos que esté muchos años en la Real Sociedad». Lograrlo depende de «su trabajo, el de los jugadores y el del entendimiento de todos para que eso sea lo más fácil posible. Teníamos en Imanol un gran entrenador de club y esperemos que esté mucho tiempo».

Acerca de la posibilidad de acudir al mercado de invierno para reforzar el equipo, Roberto Olabe señaló que «una decisión como la que hemos tomado nos expone a todos. No tenemos que hablar en términos de miedo, sino de responsabilidad y compromiso».

En este punto, advirtió que «lo más importante que nos va a ocurrir será en base a los que estamos y en encontrar ese rendimiento de cada uno de los individuos, que lo podamos mejorar para hacernos mejores». Para conseguirlo, reclamó «mayor responsabilidad, entrega, pasión. Imanol es la persona idónea».

Los jugadores son parte importante de esto porque entre el juego y los jugadores siempre va a estar al entrenador, pero sin porcentajes. Esto nos obliga a, si cabe, con mayor compromiso, entrega e ilusión tenemos una persona idónea para que tire de todos estos valores», finalizó.