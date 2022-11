Feliz o dolido pero orgulloso. Es difícil recordar una rueda de prensa en la que Imanol saliera del campo enfadado con los suyos. «Se me acaban los adjetivos para describir lo que está haciendo este equipo. Es tremendo de dónde venimos, cómo estamos y cómo afrontamos el partido», valoró en primera instancia el oriotarra.

«Hasta que nos hemos quedado con diez el equipo ha estado fenomenal, ha generado y se veía que iba a por el partido de verdad. Aunque la expulsión ha sido temprana, el equipo ha sacado fuerzas de donde no tenía y ha hecho un gran trabajo defensivo. Las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros», analizó.

Puso en valor una y otra vez «el partidazo» de su equipo y el «ambientazo vivido en el Reale», pese a que sus pupilos se marcharan «fastidiados y vaciados por querer ganar el partido», recalcó. No quiso entrar a valorar la expulsión de Aritz, ya que para él «arbitrar es lo más difícil».

El triple cambio en el descanso «lo tenía en mente. En el primer tiempo ya he metido jugadores que llevaban muchos minutos y venían de jugar un partido exigente. Teníamos enfrente uno de los equipos más físicos y con más potencial», argumentó. Agradeció al colectivo por el esfuerzo, pero principalmente a Sorloth, por «su compromiso después de pasar siete días con gripe».

De cara al futuro más inmediato, el Sevilla, podrá contar con Kubo y Silva «más descansados» tras no salir al campo este domingo. «Si hubiéramos estado once contra once, los dos hubieran entrado», afirmó. Y a medio plazo, ve el horizonte con optimismo. «En estos momentos no me inquieta nada, salvo mejorar esas pequeñas lagunas donde se nos han escapado puntos importantísimos. Lo que no sabemos es cómo se va a dar después del parón, pero confío en que vamos a estar igual o incluso mejor», finalizó.

Gattuso se rinde a la Real

Si ya en la previa el técnico italiano Gatusso había alabado al conjunto txuri-urdin, tras el partido de este domingo lo puso más en valor. «Es muy difícil jugar ante la Real. Me gusta mucho la mentalidad de Imanol, que lleva mucho tiempo aquí. Me gusta el sentido de pertenencia, su mentalidad. Le gusta jugar al tiki-taka, te ataca en profundidad...», se deshizo en elogios el transalpino.