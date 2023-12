Imanol Alguacil se abona esta temporada a las rotaciones para sostener al equipo

Nunca es tarde si la dicha es buena. Imanol Alguacil se ha apuntado a las rotaciones en su cuarto año en Europa para evitar que el equipo se le caiga en febrero como ha sucedido en otras temporadas. Su cambio de registro ya se vio en la Liga contra el Getafe, Valencia y Mallorca, pero hasta ahora no había tirado de ellas en la Champions como hizo el miércoles ante el Salzburgo.

La máxima del técnico en los años anteriores era apostar por los mejores hasta que aguantaran físicamente. Así llegó colíder a noviembre de 2020 y 2021 y era tercero el curso pasado en la jornada 14. Esos puntos resultaron determinantes a final de temporada para conquistar plaza europea, sin embargo, en el momento de la verdad en Europa la Real estuvo lejos de su mejor versión. Le ocurrió en la eliminatoria ante el Manchester United, contra el Leipzig y frente a la Roma. Contra los alemanes, además, con varios de sus referentes lesionados.

Eso sí, siempre llegó con gasolina a las jornadas finales para conseguir los objetivos que se había propuesto. El año pasado alcanzó la Champions mientras que la Roma solo pudo ser sexta en su campeonato y ahora disputa la Europa League. Así que todo depende del cristal desde el que se mire, pero por si acaso no quiere que se repitan las experiencias del pasado y prefiere dosificar más a sus hombres clave para que se le sostenga el equipo.

Una temporada más exigente

La principal diferencia de este curso con los anteriores es que la Champions es mucho más exigente que la Europa League, en la que el año pasado pudo rotar ante el Omonia Nicosia y el Sheriff Tiraspol. Ahora ha jugado los cuatro primeros partidos del torneo a la máxima intensidad con el desgaste físico y mental que ello supone. Por eso ha optado por administrar las cargas entre sus mejores elementos para protegerlos.

Oyarzabal, Le Normand y Merino, habituales con La Roja, están entre el séptimo y el décimo en minutos jugados

Hasta el momento la Real ha disputado 20 encuentros oficiales: 14 de Liga, cinco europeos y el de Copa del Rey ante el Buñol. El que más ha jugado es Álex Remiro, con 19 partidos completos y después viene Zubimendi con un 89% del total. Y eso que le reservó de inicio ante Getafe y Valencia y solo le hizo jugar en la Copa al final, lo que le ha ahorrado 186 minutos, el equivalente a dos partidos enteros.

Igor Zubeldia está en el 85% porque, además de la cita de Buñol, se perdió la visita a Almería por sanción y se quedó en el banquillo en Mestalla. Con Brais (82%) sucede lo mismo pero suma menos minutos porque ha sido seis veces sustituido, lo que le ha ahorrado 82 minutos, casi un partido en sus piernas. Aihen es el quinto más utilizado (78%) porque la lesión de Tierney le ha obligado a jugarlo prácticamente todo desde el 30 de septiembre. De hecho, lleva diez seguidos desde la visita a Salzburgo con la excepción del partido copero.

Zubeldia, Brais y Aihen, que no tienen partidos de selecciones, figuran entre los cuatro jugadores de campo con más minutos

Hamari Traoré es el fichaje de esta temporada que más ha sido utilizado con un 75% de los minutos jugados. Ha sido titular en 16 encuentros, dándole descanso ante el Mallorca, Buñol y en los dos últimos partidos europeos de Anoeta ante el Benfica y Salzburgo. En total se ha ahorrado 446 minutos, casi cinco partidos, algo que ha agradecido porque con Mali ha disputado tres en la presente temporada ante Sudán del Sur, Arabia Saudí y Chad con viajes más que considerables.

Oyarzabal, Robin y Merino

Mikel Oyarzabal está en el 72% de los minutos porque a principio de temporada le costó arrancar y fue suplente contra Celta y Las Palmas, y después Imanol le ha cuidado dejándole en el banquillo en otros tres partidos más, amén del de Copa. Luego, ha sido sustituido en diez de sus 13 titularidades, lo que le ha evitado acumular 104 minutos más. En un año tan intenso, cualquier ganancia marginal es importante.

Con Robin Le Normand (71%), que lleva seis partidos con España desde septiembre, también está teniendo más cuidado. No jugó nada en Mestalla ni Vallecas, así como el miércoles, y contra el Mallorca y el Buñol salió al final. También ha sido sustituido en tres partidos antes de tiempo por estar amonestado.

El dato 62% Es el porcentaje de minutos de Barrenetxea, el realista que cierra el once titular. A partir de ahí se produce un salto considerable hasta Turrientes, el duodécimo, con un 37% del tiempo jugado. Imanol ha empleado a 28 futbolistas en estos 20 partidos.

Takefusa Kubo está en el 70%, con el añadido de los viajes que debe hacer con Japón cada vez que acude con la selección, mientras que Merino está en el 66% porque ha tenido problemas físicos y el entrenador le está cuidando. Se perdió las dos primeras jornadas por problemas musculares, no jugó en Vallecas, Buñol y el miércoles contra el Salzburgo, y salió tras el descanso en Almería. Eso hace que apenas haya jugado dos tercios de los minutos.

Completa el once con más minutos Ander Barrenetxea, el último en subirse al tren. Empezó la temporada suplente contra el Girona pero después ya fue titular y se ha mantenido en el once hasta ahora, salvo cuando Imanol ha decidido darle un respiro. No jugó en Mestalla ni en Buñol y salió desde el banquillo contra el Mallorca y el Salzburgo hace dos días.

Estos once jugadores con los que la Real ha brillado en los tres meses y medio de temporada se han ahorrado 4.519 minutos de juego, 410 por futbolista, lo que equivale a cuatro partidos y medio de los 20 disputados. No está nada mal para una temporada tan cargada.