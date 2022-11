El protagonista de este mes sin fútbol viste chaqueta, firma contratos millonarios en la planta noble de Anoeta, recibe halagos e impone su discurso en la mesa en la que se sientan el presidente y el director de Fútbol de la Real Sociedad. Imanol domina hoy la escena txuri-urdin, no solo sobre el césped –aúna conocimiento y acierto– sino en su proyección pública. Comparece cada tres días y gestiona los mensajes con aplomo y astucia. Está arriba. Muy arriba.

Su última declaración mediática se produjo la semana pasada. «Renuevo para seguir haciendo historia». Habló desde la solemnidad que le otorga su liderazgo. Desde el oficio. Pero no siempre fue así. El oriotarra también se enfrentó a los periodistas por primera vez un buen día, con su caché de jugador del Sanse a ras del suelo. «Mi aita se enterará en el camión que voy a viajar con la Real Sociedad a Oviedo», afirmó a este periódico el 28 de septiembre de 1990, un día antes de debutar con el primer equipo de la mano de Marco Antonio Boronat. La autenticidad de lo cercano y cotidiano primó en aquel primer mensaje.

Era su segundo día de trabajo con la plantilla de Primera y se expresó desde la espontaneidad. «Esto es increíble. De repente salgo del entrenamiento y me encuentro que me estaban esperando a mí. Con los periodistas me pongo más nervioso que cuando tengo que jugar un partido. Ayer, estaba comiendo y me llamaron de una radio. No sabía ni qué decir, me puse todo rojo», dijo entonces quien modula ahora el mensaje del club sin inmutarse.

Imanol se sube a una de las porterías pequeñas de Zubieta la víspera de debutar con el primer equipo. / Mikel Fraile

Con la docilidad del novel y la naturalidad de un chaval campechano accedió a la petición del fotógrafo de DV Mikel Fraile de subirse a una de las porterías pequeñas del único campo que había en Zubieta, donde hoy dirige sus sesiones. Con niqui de manga corta, calcetines largos blancos y zapatos negros, se sometió al primer escrutinio periodístico de su vida. Contó que «cuando dejé de estudiar me puse a trabajar en el taller de mi tío y mi aita», que «me gustan todos los deportes» y hasta que «no tengo ninguna novia». Treinta y dos años más tarde, revela que su mujer le pide que vaya a comer a casa cuando no hay competición europea.

Aquel día de su bautismo en los titulares en negrita, se presentó a los lectores como futbolista «con una técnica buena, aunque lo que más me gusta es ir para adelante. Pienso que soy un jugador ofensivo y me gusta subir al ataque. La tarea de defensor es bonita, pero he jugado muchos años en el ataque y me divierte mucho». Todo ello tras dar a conocer que «en el Orioko comencé jugando de extremo pero después me pusieron de delantero centro y me gustaba mucho esta demarcación».

Al día siguiente jugó de lateral en Oviedo, donde la Real perdió 2-1 en el descuento. «Debut desgraciado en cuanto a resultado, aunque individualmente cumplió, mostró fuerza y cierta valentía al subir por su banda», rezaba la nota de Luis De Andía, cronista de EL DIARIO VASCO. Declaró que no concilió el sueño la víspera de aquel partido. Hoy asegura dormir muy tranquilo. La pasión txuri-urdin no cambia, se transforma. Aquel tímido joven hoy es un curtido 'plazagizon' que domina el ámbito de la exposición mediática.