Imanol Alguacil: «Hay que saber matar los partidos»

Imanol Alguacil lamentó ayer la derrota ante el Atlético pero ensalzó la temporada realizada. «Hemos hecho una primera parte impresionante pero sin acierto se nos ha complicado. Aún así ha sido una temporada espectacular en la que he aprendido que hay que saber matar los partidos. Con eso estoy seguro de que habríamos conseguido algo más grande: ocho puntos más en caso de haber estado más acertados en ataque», aseguró el técnico oriotarra.

Martin Zubimendi «No mancha la temporada»

«Era un partido de estar metidos. Queríamos despedirnos de la mejor manera pero no ha podido ser. No sé si ha sido por el físico, pero nos ha penalizado por una cosa o por otra. Tampoco hemos acertado en las disputas. No se puede manchar esta temporada por la derrota de hoy. Agradecemos a la afición».

Diego Pablo Simeone «Ha sido un año largo y muy difícil»

«Terminar terceros en liga y llegar a cuartos de Champions es una buena nota porque ha sido un año muy largo y difícil. Yo he tenido problemas personales. No es simple convertir eso en ilusión y optimismo, pero al final hemos ganado 10 de los últimos catorce partidos».