Real Sociedad-Alavés Imanol Alguacil: «Prefiero ganar 4-3 que 1-0, pero le doy valor a lo del equipo» Imanol destaca el trabajo de todos sin detenerse en individualidades ante un rival «que te exige», se felicita por los cambios y no se aventura sobre posibles secuelas físicas

Imanol compareció una vez más satisfecho por un triunfo importante de su equipo en el Reale Arena. Un resultado habitual que no deja de ser vital en esa lucha por Europa. «A nivel defensivo estamos muy bien y a nivel ofensivo, entiendo que podemos estar muchísimo mejor. Prefiero ganar 4-3 que 1-0, pero el trabajo y el valor es de todo el equipo. Cuando generamos, también es fruto y mérito de todos, pero pienso que merecemos más goles de los que llevamos», apuntó el oriotarra.

Volvió a subrayar la importancia de ganar en esta competición dando igual el rival que tengas enfrente. «Este equipo mereció ganar contra el Sevilla hace una semana. No hay novedades. Todos los partidos son muy difíciles. Hay un rival que exige una barbaridad y también cuenta. Lo difícil es meterle mano. Teníamos que igualar su intensidad y hacerlo bien técnicamente, pero ellos también saben jugar.», explicó.

No le preocupa que casi todos los partidos estén acabando con victoria por la mínima. «A ver cuando llegan más goles. Siempre hay cosas por mejorar. En algunas fases no hemos generado tanto como me hubiera gustado, pero ha sido un partido trabajado de los chicos», aclaró.

Sin detenerse en valoraciones individuales, volvió a halagar al conjunto. «Remiro lo ha hecho muy bien, pero destacar el trabajo de todos. Sabemos cómo está todo». A Illarramendi le cambió «por la tarjeta, pero Martin y Guevara están entrenando bien».

Se felicitó por las decisiones tomadas en cuanto a los cambios. «Nos han dado mucho, estoy contento, lo necesitaba el equipo. Todos están para ayudar y así lo han demostrado también los cambios», anotó el técnico. También hizo un repaso a la enfermería. «Cuando he entrado no había nada preocupante. Nos viene bien el triunfo. El cansancio está ahí. Silva no tiene rotura, es una sobrecarga fuerte», finalizó.

Mendilibar, rabioso

Por el contrario, José Luis Mendilibar se marchó «disgustado, aunque los jugadores han competido hasta el final, hemos tenido ocasiones que no hemos aprovechado. Toca pensar en el próximo partido», comentó.