Imanol Alguacil: «Hemos hecho lo que teníamos que hacer ante un digno rival»

Imanol se mostró satisfecho tras el partido tanto por el resultado como por el trato recibido en Las Palmas. Declaró que «hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era pasar la eliminatoria. Hemos tenido enfrente un digno rival, que ha competido muy bien. Ya les había avisado a los míos de que tenían jugadores técnicamente bien dotados. Felicitaros porque habéis sido un digno equipo», dijo a los medios locales.

El míster no quiso utilizar la victoria de anoche para desquitarse de la derrota del domingo. Señaló que «veníamos de dos derrotas pero las sensaciones habían sido buenas. Era importante ganar y tener el respeto que debíamos al rival. Me he visto cuatro partidos del Panadería Pulido. Lo habíamos preparado como si fuera un partido grande, por respeto a nuestro club y al rival. Objetivo cumplido, pero sobre todo felicitar a los chavales del Panadería Pulido porque han competido muy bien. Me gustaría agradecer el trato que hemos recibido».

Se refirió a Olasagasti para decir que «lo está haciendo fenomenal en el B y no lo he dudado. Entiende muy bien el fútbol, está en un gran momento y ha hecho un gran partido».

Imanol reconoció que los cambios estaban previstos para «gestionar los minutos para llegar lo más frescos al sábado». Quiso que Isak y Oyarzabal, dos de sus máximas referencias ofensivas, saltaran al césped para disputar la última media hora de juego. Ambos salieron inmediatamente después del 0-3 marcado por Sorloth y tuvieron media hora de activación para confirmar las buenas sensaciones físicas transmitidas el domingo. El internacional sueco llegaba después de ser duda el domingo por un esguince en un tobillo y Oyarzabal disputó en Cornellá sus primeros 90 minutos completos tras lesión. Los dos estarán a punto el sábado.