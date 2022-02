Imanol se mostró molesto en una parte de la sesión de ayer en Zubieta. El oriotarra se enfadó con sus jugadores por no realizar bien la presión. «No somos capaces de seguir al compañero. ¡Qué amigos! Cada presión que no seguís es una ocasión en contra. ¡Amigos para competir!», gritó visualmente molesto. No se ejercitaron con el grupo por precaución ni Mikel Merino ni Aihen Muñoz.

