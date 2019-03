Illarramendi y la Real Sociedad causan furor en Mutriku

La Real Sociedad ha entrenado esta tarde en Mutriku ante la expectación de cientos de personas que se han acercado a ver a los jugadores. La tarde ha sido especial para Asier Illarramendi, que entrenaba ante sus vecinos. El capitán txuri-urdin ha sido el encargado de hablar a los medios de comunicación desplazados a su pueblo para presenciar el entrenamiento que ha realizado la Real Sociedad en Mutriku, como homenaje a los 75 años que cumple el club mutrikuarra.

El centrocampista txuri-urdin sigue con la recuperación de su lesión de grado 3 en la inserción proximal del músculo aductor largo de la cadera derecha. «Estoy mejor empecé hace dos o tres semanas a correr y las sensaciones son buenas pero todavía estoy verde para entrenar normal, he empezado a tocar balón, pero estoy un poco verde aún», ha señalado el centrocampista de Mutriku. El capitán ha añadido que «todavía tengo miedo, me falta confianza. Sí que es verdad que corriendo y haciendo otras cosas me encuentro bien pero con los golpeos y el trabajo con el balón todavía no».

Respecto a su vuelta a los terrenos de juego ha declarado que «no hay fecha de vuelta todavía. Cuando me encuentre bien volveré, voy poco a poco. Ahora llega el parón, quedan pocos partidos y espero jugar. Me encuentro cada vez mejor y espero volver antes de que acabe la Liga».

Lesión de Zurutuza

David Zurutuza no ha entrenado con sus compañeros en el entrenamiento en Mutriku. El centrocampista txuri-urdin tiene molestias en su tobillo derecho aunque no parece nada grave.