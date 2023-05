Illarramendi: «Sentía que había que dejar paso a los jóvenes; me voy en paz»

Asier Illarramendi ha explicado en una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en la sala de prensa del Reale Arena rodeado por compañeros, consejeros, el staff técnico, Roberto Olabe y Aperribay por qué ha decidido dejar el club y cómo ha sido el proceso hasta llegar a esa conclusión. «Sentía que mi hora había llegado y que era el momento de dejar paso a los jóvenes», es el mensaje que ha dejado.

Acompañado por el presidente en la mesa, ha comenzado agradeciendo a todo el mundo por su apoyo en estos años. «Como habéis leído son mis últimos días en la Real. No ha sido una decisión fácil porque le he dado muchas vueltas. Al final he pensado que era lo mejor para la Real y para mí separar nuestros caminos. Me da pena abandonar la que ha sido mi casa toda la vida, pero estoy orgulloso y contento con mi trayectoria aquí. Quiero agradecer al club por los valores que me ha dado».

Ha explicado también que la Real es algo diferente. «No hay palabras para describir a este equipo. Son amigos, mi familia. Es imposible estar en un sitio mejor. Es un gran equipo de amigos. Compartimos alegrías y sufrimiento. La Real no es un equipo más porque es una familia. Me voy tranquilo porque sé que en los próximos años eso seguirá igual. Lo principal aquí es ser personas».

El mutrikuarra ha confesado que «me voy en paz. Tranquilo. Con la sensación de haber dado todo lo que tenía. Ahora tomo un nuevo camino porque sentía que mi ciclo aquí había acabado y debía dejar paso a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte. Yo también empecé así mi camino. Quiero agradecer a Jokin porque he pasado muchos años con él. También a Aranburu y Xabi Prieto que me pasaron el brazalete. He intentado transmitir los valores de la Real de la mejor manera posible. Ahora le toca a Oyarzabal, que está preparado de sobra para eso y ha demostrado estos años que es un gran persona. La Real queda en buenas manos. Gracias también a Roberto, Erik, Imanol y a todo el staff porque siempre ha estado junto a mí en los malos momentos. Ha sido un placer compartir el día a día con los médicos, físicos, preparadores físicos, utilleros, cocinero… Dejo grandes amigos entre mis compañeros y seguro que les voy a echar de menos. Nunca les olvidaré, así como tampoco a los aficionados por el cariño y el ánimo que me han transmitido siempre. Me llevo ese cariño muy dentro. Tampoco me olvido de mi cuadrilla y de mis amigos, así como de mi familia. Han hecho muchos kilómetros para compartir mi felicidad y mi sufrimiento».

Aperribay le ha tomado el relevo para destacar «la grandísima amistad que nos ha unido durante tanto tiempo. Quiero agradecer a Asier cómo ha llevado a la Real tan dentro y por representar lo que queremos que sea la Real porque no es fácil».

Primeras reflexiones

El presidente ha afirmado que las conversaciones sobre su futuro comenzaron con unas reflexiones hace un año. «En junio del año pasado tuvimos una, en navidades otra y la última hace unos días cuando me dijiste que no ibas a seguir. No querías ser protagonista porque anteponías los resultados del equipo. Aún no hemos conseguido la Champions pero solo nos queda un peldaño por escalar. Siempre me has hablado del futuro de la Real, de dejar paso a los más jóvenes, de que había llegado tu momento. Siempre me has hablado desde la generosidad y no desde el individualismo. Tu labor en la Real ha sido extraordinaria. Eras la joya de la generación de 1990. El jugador franquicia que queríamos tener en esas edades en las que empezamos a implantar una nueva metodología en Zubieta. Quiero darte las gracias en nombre del club y de la afición porque lo has hecho de forma excelente y por las reflexiones tan maduras que has tenido para tomar esta decisión poniendo por delante siempre a la Real Sociedad».

El jugador ha explicado cómo ha sido el proceso de tomar la decisión de dejar la Real. «Le he dado muchas vueltas. Desde el inicio de temporada sabía que podía ser la última porque acababa contrato. En lo deportivo me encontraba bien, aunque la primera parte de la temporada no tuve protagonismo y se me hizo muy dura. Gracias a los compañeros el día a día siempre ha sido fenomenal, pero en lo personal fue duro. En la segunda he tenido más minutos, pero siempre rondaba la idea de que podía ser mi último año. La decisión ha sido difícil y triste porque esta es mi casa, pero ante todo es una decisión correcta y sincera».

La posibilidad de jugar la Champions no ha sido algo que le haya condicionado durante estos días para elegir su futuro. «Me gustaría haber jugado la Champions con la Real pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con la Real. Mi ciclo aquí llegaba a su fin. En la vida hay que tomar decisiones. Es una decisión correcta y sincera, muy meditada. Sé que si logramos clasificarnos para la Champions allá donde esté me alegraré un montón porque este equipo está dando cada año pasos adelante, está haciendo historia y aún tiene mucho potencial».

Ha confirmado que piensa seguir en activo aunque no conoce cuál puede ser su destino. «No sé lo que será de mí. Le dije al presidente que se había acabado mi ciclo en la Real. Dejo atrás a toda una familia pero era el momento de separar nuestros caminos. Me voy tranquilo porque sé que la Real está en buenas manos. Me siento a gusto con lo hecho porque siempre he dado el 100%. Tengo muchas ganas de seguir competiendo y jugando al fútbol, pero no sé dónde voy a acabar. Será un verano de incertidumbre pero me guiaré por mis sentimientos para tomar una decisión. Ya veremos si más cerca o lejos de casa. He madurado, tengo 33 años, y sé lo que tengo enfrente. Estoy preparado y abierto para todo lo que se presente».

Reconoce que ser capitán de la Real Sociedad ha sido lo máximo para él. «He pensado mucho en eso en estos días. La primera vez que vine a Zubieta fue con 11 años y entonces no pensé que llegaría hasta aquí. Detrás hay mucho sacrificio de muchas personas y ha merecido la pena. Ser capitán de la Real ha sido lo más. He conseguido estar un montón de años aquí, he conocido a mucha gente en la cantera que no ha tenido la misma suerte que yo y sé que no es nada fácil llegar. Lo he hecho lo mejor que he podido. He intentado transmitir todos los valores que aprendí de Mikel Aranburu y de Xabi Prieto. Me voy satisfecho con todo, aunque seguramente en alguna ocasión me habré equivocado, pero siempre teniendo la mejor intención».

Con Imanol Alguacil

También ha confesado cómo le comunicó a Imanol la decisión que había tomado. «Se lo dije el domingo después de ganar en Barcelona. Quería hablar con él. Tenía derecho a saberlo. Siempre me he llevado fenomenal y quería compartir con él la decisión. Me dijo que le daba pena perderme. Me dio las gracias y la vida sigue hacia adelante. La Real está en buenas manos con él. Nos ha guiado a hacer historia y todavía creo que harán cosas importantes en el futuro. Me gustaría disfrutar de más añitos aquí pero ha llegado mi final en la Real y eso hora de separarnos».

El de Mutriku confiesa que estos últimos años no han sido nada sencillos para él por culpa de las lesiones. «No he vivido situaciones fáciles al estar lesionado y fuera del equipo. Le di la vuelta gracias a Imanol y al staff porque yo también tenía dudas de cómo iba a responder. Para ellos tampoco habrá sido fácil. Estuve año y medio fuera del equipo y volver no es fácil con el nivel de esta Real. Pude volver, me he encontrado físicamente fenomenal y ahora estoy muy bien. De ahora en adelante disfrutaré de este equipo desde otra perspectiva. No será fácil pero me tocará animar desde la grada como un txuri-urdin más».