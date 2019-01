Real Sociedad Illarramendi: «El equipo sigue teniendo la ambición alta» Asier Illarramendi en rueda de prensa. / Michelena Asier Illarramendi, capitán de la Real Sociedad, respeta que el aficionado puede pitar a Iñigo el sábado ÁLVARO VICENTE Miércoles, 30 enero 2019, 14:21

El capitán de la Real Sociedad, Asier Illarramendi, ha advertido de que en vestuario están con «muchas ganas» de que llegue el derbi del sábado en Anoeta. «Alrededor del derbi se habla mucho, en qué momento llega cada equipo, pero eso no tiene nada que ver. En la primera vuelta llegamos con dudas y hicimos buen partido. Da igual en que momento llegue cada partido».

Para él es un derbi siempre especial, «nos gusta jugarlo a todos por el ambiente que hay. «El Athetic con Garitano ha dado un paso adelante, encaja poco y ha obtenido buenos resultados. Será un partido complicado, solo han perdido en Copa, pero nosotros tenemos que confiar en nosotros pese a que el último partido en casa nos dejó un regusto amargo».

No cree que tenga incidencia el hecho de jugar con más o menos canteranos. «Todos sentimos la Real, damos todo siendo de casa o de fuera, y en ese sentido no tengo dudas de que vamos a darlo todo en el campo».

Sí considera que está siendo una temporada fácil. «El año no ha sido fácil para nadie, ni para ellos los aficionados, ni para nosotros. No ha empezado bien pero no estamos lejos de los puestos de arriba. El equipo sigue teniendo una ambición alta y quiere mirar para arriba».

«Ojalá se queden los puntos en casa»

A la hora de dar un pronóstico ha apostado por una victoria por dos goles a uno. ¿Será un punto de inflexión en casa? «Puede ser. Es verdad que en casa nos está costando. Ante el Huesca no estuvimos bien con balón, no nos crearon muchas ocasiones, pero no encontramos a forma de atacar la línea de cinco. La ambición es máxima y queremos mirar hacia arriba. Será un partido complicado porque el Athletic llega en buen momento pero el derbi es distinto a cualquier otro. Ojalá se queden los puntos en casa».

Insiste en que da igual cómo lleguen los equipos. «En la primera vuelta parecía que llegábamos mal y ganamos. Llegamos en un buen momento. Tengo plena confianza en el equipo y confío en sacar adelante el partido».

No considera que haya un equipo favorito porque «favoritos no hay en los derbis. Jugamos en casa y con la baza de nuestra afición a ver si nos ayudan a sacar adelante el partido».

Illarra cree que el equipo no está mal. «Hemos estado peor. Con Imanol estamos mejor. Es cierto que tenemos el partido del Huesca en mente pero quitando ese hemos hecho grandes partidos. A ver si encontramos la manera de hacerles daño».

A la pregunta de cómo se les hace daño, Illarramendi ha considerado que el Athletic ahora defiende bien así que habrá que tratar de abrir huecos en su líneas. «En Liga no han recibido más de dos goles y será importante no encajar. Defienden con dos líneas de cuatro, antes con Berizzo hacían marcajes individuales, y ahora el equipo está más junto, paran las transiciones con faltas. Ya hemos visto en vídeos cómo se les puede hacer daño».

A nivel personal, ha confesado que no está siendo fácil esta temporada. «El año pasado y el anterior mostré un nivel al que no he llegado todavía pero no dudo de mi condición, de lo que soy. Es cierto que pasamos por unos momentos u otros. No me siento como otros años pero sigo siendo el mismo. Tengo plena confianza en mí y en el equipo para que vayamos a más».

Le gusta el juego que propugna Imanol. «Con Asier hacíamos menos juego combinativo, con Imanol más. Estamos entrenando la salida del balón y el equipo va cambiando poco a poco. Sabemos qué es lo que quiere. El equipo irá a más. El equipo está en línea ascendente y el partido del sábado es importante para saber hasta dónde podemos llegar».

Considera que «igual» se está siendo injusto con su persona. «Este año soy el capitán y es normal que se nos exija. Soy el primero que quiero demostrar el nivel del año pasado y de hace dos. Todos tenemos momentos buenos y malos. A todos nos gusta jugar bien y recibir halagos más que criticas. Es parte del fútbol. Tenemos que estar centrados en lo nuestro. Trabajamos para eso. Espero que a partir de ahora el equipo, los que sufrimos los malos resultados, vayamos a más».

No espera un Athletic reservón. «Para nada. En el último partido ante el Betis presionaron. Habrá momentos para todo. Ya veremos cómo nos defienden y según como hagan ellos haremos una cosa u otra».

Respecto a la vuelta de Iñigo a Anoeta, Illarramendi, dice ante los pitos que pudiera recibir que «a nadie le gusta recibirlos. En su día yo también los recibí. Joden los pitos pero es parte del fútbol y hay que recibirlos como tal». Recuerda que a él le «dolió su marcha. Es un amigo que conozco desde los 12-13 años, y me dolió. Él decidió, tomó una decisión y hay que respetarla. Ahora le veo poco pero cuando le veo bien».