Igor Zubeldia (Azkoitia, 1997) ya ha alcanzado los 200 partidos con la Real, y eso que aún no tiene 26 años. Debutó en Mestalla en mayo de 2016 y en este tiempo su vida ha cambiado, en el campo y fuera de él. A punto de ser aita, disfruta de un gran momento profesional en el que ha cerrado a su favor el debate de si es central o no. Termina contrato con 2024 y confirma que su agente negocia con el club su renovación. No podía ser de otra forma.

– ¿Qué se siente con 200 partidos como txuri-urdin a sus espaldas?

– Orgullo. Cuando debuté con 19 años nunca pensé que alcanzaría esta cifra con 25 años. Sé que aún me queda mucho por hacer y este número supone una motivación extra para seguir adelante.

– Eso de que no ha hecho nada es relativo. Lleva el 33% de los partidos que jugó Górriz y aún es joven...

– Valoro lo que he conseguido pero creo que lo mejor está por venir.

– ¿En el Bernabéu se acordó de que alcanzaba ese número?

– Me enteré esa semana cuando el club me lo recordó. Yo no llevaba la cuenta. Lo que me vino a la cabeza es que me voy haciendo mayor y lo que cuesta llegar a una cifra así.

– ¿Va teniendo un pequeño museo de recuerdos en casa?

– Aún no. No soy de cambiar las camisetas, aunque el otro día lo hice con Vinicius. De la final de Copa sí que tengo con la que jugué, las botas y un trozo de red, y también guardó la del debut en Primera.

– Han pasado seis años y medio de aquel partido en Mestalla. ¿Siente vértigo al mirar atrás?

– Vértigo no, pero sí me doy cuenta de que soy uno de los veteranos, lo que será señal de que he trabajado bien durante estos años.

– De los 18 convocados de aquel día solo quedan en la plantilla Aritz, Illarramendi y Oyarzabal.

– El fútbol va muy rápido. Y eso que somos un equipo que ha mantenido el bloque en los últimos años. Estos datos me ayudan a saber que no lo he hecho tan mal.

– ¿Qué queda de aquel chaval de 19 años del debut?

– He cambiado en lo personal y como futbolista. La vida hace que vayas madurando y ahora me veo más hecho. Al principio impresionaba jugar en Primera o entrar en el vestuario con los que había sido tus ídolos como Prieto, Zurutuza o Agirretxe. El tiempo te da tranquilidad, aprendes el oficio y te tomas todo con más calma.

– ¿Ahora le toca imponer a los jóvenes cuando suben?

– Creo que menos que cuando subimos nosotros. Entonces había gente más mayor y ahora apenas están Silva e Illarramendi con más de 30 años. Somos más jóvenes e imponemos menos.

– ¿La vida del futbolista va aún más rápido de lo normal?

– A mí se me está pasando volando. Debuté con 19 años y dentro de tres meses seré padre. A veces me gustaría parar el tiempo y disfrutar de las cosas, sobre todo de los momentos bonitos. La Copa, por ejemplo, apenas tuvimos tiempo de celebrarla esa noche en el hotel y a los tres días volvimos a jugar ante el Athletic.

– ¿Cómo es el Zubeldia futbolista de 2023?

– Un jugador con más experiencia. Los partidos te enseñan a entender el juego, a competir en Primera, lo que necesita cada partido, a llevar las lesiones, tener estabilidad mental... Ya no le doy tantas vueltas a la cabeza y acepto mejor lo que me pasa.

– Físicamente también ha evolucionado bastante, ¿no? Le recuerdo en el stage de 2015 en Austria con Moyes que se lo pasó en el gimnasio porque estaba reventado...

– Tenía cargado los aductores y solo pude jugar un amistoso. Ahora sabes gestionar las emociones y el desgaste es menor. El año pasado jugué limitado por los problemas de pubis y lo acusé, pero este año me encuentro muy fuerte físicamente.

– ¿Cómo superó la lesión?

– Con mucho trabajo. Por suerte no tuve que pasar por el quirófano. La lesión mejoró con prevención y trabajo de gimnasio. Son ejercicios que tengo que hacer todos los días, incluso en festivos, porque si no el pubis toca a la puerta y me recuerda que sigue ahí.

– En estos años ha cambiado tanto el fútbol que empezó de centrocampista y ahora es central...

– Cuando empecé en Primera no había VAR y no podías entrar en el área a jugar el balón en el saque de meta. ¿Lo de central? Necesitas tiempo para adaptarte, pero ahora mismo me siento muy bien jugando ahí.

Central «Me costó hacerme al puesto, pero con el tiempo aprendes el oficio. Me encuentro muy a gusto y espero darle continuidad»

– A ver si le ponen en el medio y se le ha olvidado jugar...

– Pues cuidado, porque si no entrenas en una posición las cosas se olvidan. El año pasado jugué contra el PSV Eindhoven y el míster me avisó en la charla previa, así que no tuve mucho tiempo para prepararme.

– ¿Recuerda cuándo le propusieron jugar de central?

– Imanol ya me había utilizado alguna vez atrás cuando le faltaba gente. Pero hace dos años y medio, cuando salió Diego Llorente, me vino el míster y me comentó que habían valorado que podía jugar en esa demarcación. A partir de ahí empecé a entrenar todos los días de central. Me costó hacerme al puesto pero con el tiempo aprendes el oficio y hasta hoy. Me encuentro muy a gusto en la posición y espero darle continuidad en el futuro.

– ¿Qué es lo que más le costó en esa reubicación?

– Coger las distancias. Saber jugar con el riesgo, porque si pierdes el balón no hay nadie detrás, aunque yo no tenía ese miedo. Lo más difícil es entender lo que pide el puesto y lo que el entrenador espera de ti. Por mis características, soy un jugador de ir fuerte al choque, siempre evitando hacer daño al rival, ganar disputas y robar balones, y hay que medir muy bien las acciones.

– ¿Y lo que más le gusta de ser central?

– Defensivamente, que me encuentro cómodo yendo alto a perseguir al rival para robarle el balón. Me siento ganador y fuerte. Ofensivamente, que siempre estás de cara. Es más fácil que jugar de centrocampista, porque tienes que controlar lo que está a tu espalda y girarte para escapar del rival.

– ¿Y lo que menos?

– Que si encajas gol tienes más posibilidades de salir en la foto, aunque es algo que asumí desde que empecé a jugar de central.

– ¿El delantero al que más le ha costado marcar?

– Esta temporada, Strand Larsen, el noruego del Celta. Es muy alto, va fuerte a las disputas, técnicamente es hábil con el balón... Recuerdo que al empezar el partido me llevé un codazo suyo en la nariz que me hizo daño y justo el verano pasado me la habían operado de otro golpe. Pensé que tendría que volver al quirófano otra vez. Tuve una buena pelea con él pero afortunadamente todo salió bien y hasta metí un gol.

– ¿Se fija en algún central del que aprender el oficio?

– No, me fijo más en cómo se mueven los centrales de los equipos que juegan parecido a nosotros como el Barça, Real Madrid o Villarreal, que sacan el balón jugado de atrás. Me viene bien para entender el juego, saber quién te salta en la presión, con quién jugar para buscar al hombre libre... Esas cosas se ven mejor desde fuera.

Objetivos «Hay que mirar siempre hacia adelante, si no te entra el miedo. Entrar en la Champions es hoy por hoy un objetivo real»

– De centrocampista a central y ahora de central a lateral. ¿Se ve jugando ante el Valladolid en la banda?

– Esta temporada ya lo he hecho dos veces: de titular contra el Valencia en Anoeta y la última media hora el domingo pasado en el Bernabéu. No es mi posición ideal pero se trata de estar disponible para lo que necesite el equipo.

– ¿Qué pensó el otro día cuando le mandaron al lateral contra Vinicius en todo un Bernabéu?

– Cuando vi que Aritz llevaba mucho tiempo en el suelo ya me olía que iba a ir yo ahí. No es que vayas encantado pero tampoco me lo tomé como un marrón, porque sería tirarte piedras contra tu tejado. Si vas con miedo es imposible hacerlo bien.

– En la Real le hemos visto jugar de lateral, central, mediocentro y volante. Le falta de portero y delantero, ¿no?

– Bueno, en infantiles le expulsaron al portero contra el Kostkas y me pusieron a mí. Recuerdo que me metieron un gol de falta. Ni me tiré. No sé por dónde entró.

– A nivel colectivo, ¿cómo ha cambiado la Real en estos seis años?

– Llevamos cuatro temporadas con el mismo bloque y tenemos muy interiorizado el juego. Sabemos lo que pide cada partido y cómo jugar de distintas maneras: presionar alto o defender en bloque bajo, jugar el balón desde atrás o hacerlo más directo... Hemos evolucionado mucho y se nota el paso adelante que hemos dado.

– Físicamente también se les ve mucho más fuertes...

– Jugar cada tres días nos ha permitido crecer mucho en el físico y ser competitivos jugando muchos partidos en poco tiempo. Imanol nos insiste mucho en la importancia de ganar los duelos, la segunda jugada, ir fuerte en la presión... Ahí también hemos dado un paso más como equipo.

– ¿Esa mayor intensidad respecto a hace unos años provoca que haya también más lesionados?

– No creo que sea por eso. Es más una cuestión de rachas y estoy seguro de que pronto vamos a recuperar la gente.

– ¿A qué aspiran en Liga? ¿A entrar en Champions o algo más?

– Lo primero es mirarnos a nosotros mismos para ver en qué podemos mejorar. Luego, hay que mirar siempre hacia adelante porque lo haces hacia atrás te entra el miedo. La Champions es hoy por hoy un objetivo real, aunque sabemos que queda toda la temporada por delante.

Renovación «Mi representante ya ha tenido conversaciones con el club, pero me lo tomo con calma. Lo que tenga que llegar, llegará»

– Ahora tienen cinco semanas limpias con un calendario asequible por delante. ¿Es una buena oportunidad para consolidar esa tercera plaza?

– Es una oportunidad para entrenar bien y recuperar gente, algo que es más difícil en semanas con tres partidos.

– Entre las visitas a Old Trafford, Camp Nou y Bernabéu recibieron solo un gol y estando con diez. ¿Se ven cada vez más cerca de los grandes?

– Creo que sí. El equipo ha evolucionado, tiene más experiencia y es más maduro, y las distancias se han recortado.

– En Europa hay mucha ilusión por llegar lejos, ¿ve posible llegar a la final?

– Por poder, sí, pero hay que tener suerte en los sorteos y en las eliminatorias. Llegar a una final es muy difícil y más en Europa. Pero ya sabemos lo que es ganar un título, esta temporada nos sentimos muy fuertes y por qué no vamos a hacer algo bonito.

– Por último, acaba contrato en año y medio y aún no se sabe nada de su renovación...

– Hay tiempo todavía. Mi representante ya ha tenido conversaciones con el club pero me lo tomo con calma. Lo que tenga que llegar, ya llegará. Estoy donde quiero estar y soy feliz aquí.

– Ahora mismo hay pocos sitios mejores que la Real, ¿no?

– Fíjate que gente viene a la Real. Cuando yo debuté en Primera qué iba a pensar que algún día podríamos fichar a un jugador como Silva. Ahora somos un equipo que atrae a la gente, que tiene un proyecto sólido y que cada año sigue creciendo. Y con unos jóvenes muy buenos que aseguran un futuro brillante. Hasta hacen olvidar a Merino, que es un jugador top.