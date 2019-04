Real Sociedad Igor Zubeldia remarca que «ganando al Betis nos metemos de nuevo en la pelea» B.A. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 abril 2019, 08:25

El vestuario de la Real no quiere escuchar ni una palabra que esté relacionada con dejar de luchar por entrar en Europa. Y el que lo haga, que cierre la puerta por fuera. Así de claro está siendo el mensaje desde el interior de Zubieta, e Igor Zubeldia, entre otros, es uno de los portavoces. «Seguimos pensando que podemos terminar en puestos europeos, y el que no piense así está equivocado».

Esta semana se antoja clave para dichas aspiraciones. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil recibe mañana a las 21.30 horas al Betis y viajará el fin de semana para enfrentarse al Celta el domingo. Un rival directo y otro que está luchando por no descender a Segunda División. La actual campaña está siendo muy igualada y a estas alturas de la temporada una mínima relajación te manda a la lona sin piedad. «Sabemos que la competición es dura y que los aficionados están bastante enfadados, pero el Betis es un rival directo y es un buen momento para crear ilusión», transmitió ayer el centrocampista de 22 años.

La Real atraviesa un periodo de competición de cinco partidos sin conocer el triunfo. «La racha no es nada buena, pero el equipo está con ganas de hacer un buen final de temporada». La Real no ha tenido continuidad en su once tipo con las continuas bajas de jugadores como Llorente o Willian José, pero Zubeldia, consciente de esta circunstancia, no quiere utilizarlo de excusa. «Estamos los que estamos. Para estar donde queremos estar hay que hacer las cosas muy bien, y no las estamos haciendo bien».

Lo bueno es que no hay tiempo para lamentaciones por esta doble jornada que afronta la competición, con dos partidos en cuatro días, que pueden servir para no mirar atrás y centrarse en el próximo rival. «Es una gran oportunidad, además en Anoeta, y ganando al Betis les adelantamos y nos metemos de nuevo en la pelea por Europa».