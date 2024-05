Igor Zubeldia, otro que cae lesionado en la Real Sociedad

Beñat Barreto San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 5 de mayo 2024, 13:38 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Igor Zubeldia se une a la enfermería txuri-urdin y ya son seis los jugadores lesionados que tiene Imanol Alguacil. El central se perdió el partido de este sábado ante la UD Las Palmas por sanción y ahora apunta a no estar disponible el próximo lunes ante el FC Barcelona. El azkoitiarra sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda producida en el entrenamiento post partido realizado sobre el mismo verde de Anoeta. Imanol apretó a los suplentes y jugadores no convocados, pero el defensa no pudo terminar la sesión. Las pruebas médicas confirman su lesión.

El oriotarra, que en la previa declaró que podría recuperar a Zubimendi, Traoré y Tierney para el importante partido ante los culés, apunta a perder a Zubeldia, que con sólo ocho días de margen para el choque y con una lesión en una zona tan sensible como el bíceps femoral apenas tiene tiempo para recuperarse. El central sufre la misma dolencia que mantiene apartado de los terrenos de juego a Zubimendi. Así las cosas, Imanol apostaría otra vez por Pacheco, que está cuajando buenos partidos aprovechando las ausencias por sanción de Le Normand y Zubeldia. El navarro, que marcó el 3-0 ante los canarios aunque finalmente fue anulado por fuera de juego, está siendo una pieza importante en el eje de la zaga durante las últimas semanas. De hecho, Zubeldia, que está cuajando un año absolutamente espectacular, había bajado su rendimiento durante el último mes y medio. No hay mejor noticia para un entrenador que disponer de un seguro como Pacheco. Está por ver cómo evolucionan los futbolistas lesionados, con Aihen y Carlos Fernández descartados para lo que resta de temporada. Según las palabras de Imanol Zubimendi, Traoré y Tierney están cerca y podrían volver a las convocatorias pronto. El propio donostiarra reconoció durante la jornada del sábado que tiene intención de tener minutos antes de que termine la temporada, veremos si puede ser posible ante el conjunto de Xavi Hernández. La Real afronta este tramo final de temporada con partidos ante Barcelona, Valencia, Betis y Atlético con bastantes inquilinos en la enfermería, aumentando así el reto que supone volver a Europa por quinto año consecutivo.