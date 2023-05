Igor Zubeldia sufre una lesión en la cadera derecha

Igor Zubeldia terminó el encuentro de Liga contra el Real Madrid con una lesión en la cadera derecha y ya ha empezado a ser tratado mediante fisioterapia, tal y como ha informado este miércoles el cuerpo médico de la Real Sociedad.

El parte médico emitido por el club txuri-urdin desvela que el jugador sufre «una lesión en el músculo obturador externo de la cadera derecha». «La vuelta a su actividad habitual dependerá de las características de la lesión y la evolución del proceso», finaliza el comunicado.

El azkoitiarra fue sustituido en el minuto 64 por Pacheco y se retiró del terreno de juego con claras señales de sufrir molestias en la pierna derecha. El canterano tendrá algo más de una semana para poder recuperarse de cara al próximo compromiso contra el Girona, que tendrá lugar en el Reale Arena el sábado 13 a las 14.00 horas. Su participación en estos momentos está en el aire.

«Con dolores»

Imanol ya reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que el azkoitiarra había llegado «muy justo» al choque contra el Madrid. «Lleva todo el año con dolores en el aductor, algunos días más fuertes que otros. Me ha pedido el cambio al descanso, pero le he dicho que no, no podía sacarle del campo. Le he dicho que era importante que aguantara 10 o 15 minutos más sobre el campo», desveló el oriotarra, que valoró que «ha vuelto a dar lo máximo una vez más». «Espero que no sea muy grave», deseó por último.