Real Sociedad Igor Zubeldia: «Será un derbi difícil y disputado» El centrocampista de la Real Sociedad lamenta que la afición txuri-urdin no esté en San Mamés, pero añade que no será una excusa

El futbolista de la Real Sociedad Igor Zubeldia ha analizado ante los medios de comunicación la actualidad en clave txuri-urdin, marcada por el encuentro europeo de anoche ante el Leipzig y el próximo de Liga, este domingo ante el Athletic. El jugador azkoitiarra, que lamenta que el árbitro pitara penalti al Leipzig en una jugada tan polémica, relata que «al final en estos partidos lo importantes sacar un buen resultado. Vinimos a ganar, pero con el empate la eliminatoria estaba muy abierta. No se puede jugar siempre bien y ganar. Lo importante es recuperarse y llegar lo más frescos posibles a Bilbao».

La Real Sociedad no contará con el apoyo de su afición en San Mamés, ya que ha devuelto las pocas entradas que el club rojiblanco le envió. En este sentido, «estos son partidos son una fiesta y es muy bonito que las dos aficiones estén en el campo, pero este año no será así por primera vez y no habrá excusas».

Zubeldia asegura que será un derbi «difícil y disputado. ¿Quién manda? La Real va a ir a ganar, lo importante son los tres puntos y darle una gran alegría a la afición».