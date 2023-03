Hoy no hay excusas

Cuidado con estos partidos ante los equipos de la zona baja de la tabla porque no son tan fáciles como parecen. No hay más que mirar la anterior jornada, en la que solo ganaron dos de los siete primeros y el Betis lo hizo en el 95 de penalti ante un Elche desahuciado. Hasta el Almería le infligió al líder Barcelona una dolorosa derrota.

Con todo, no puede haber excusas y si la Real quiere estar arriba en la clasificación tiene que ganar estos encuentros. Sobre todo, teniendo a la vuelta de la esquina la eliminatoria europea contra la Roma. En nuestra época era muy importante en el aspecto mental llegar a esas citas tan destacadas con la seguridad y la confianza que siempre te da ganar el partido anterior.

El Cádiz ha mejorado en las últimas semanas con tres victorias en casa que le han dado aire. Sergio González, al que conozco bien porque he compartido plató en Gol TV comentando algún partido, siempre monta sus equipos en torno al 1-4-4-2 y a una buena organización defensiva desde la que explotar el contragolpe con delanteros rápidos y habilidosos. Está sacando partido de una plantilla limitada en recursos.

La Real tiene que notar positivamente el regreso de los lesionados. Merino, que ya fue titular en Mestalla, irá a más y que Silva haya entrado en la convocatoria es una gran noticia. El canario es una de mis debilidades porque es de esos jugadores que mejoran la jugada y a los que están a su alrededor. Algún aficionado dice que se parece a mí y eso me llena de orgullo porque es de los mejores futbolistas que he visto. Con su edad, a lo mejor no arriesgaría con él pensando en la Roma, pero con el resto saldría a muerte porque hay seis días de recuperación y el éxito de ese partido también depende de lo que suceda este viernes.

El Cádiz, por cierto, se nos daba muy bien en Atocha. Siempre le ganábamos, porque ellos con lluvia se perdían, y solía hacerle bastantes goles. Recuerdo uno en una falta que sacamos mal en corto pero me llegó el rechace y la puse en la escuadra. Luego dijeron que estaba preparada... También me viene a la cabeza Mágico González, que hacía unas jugadas increíbles que no le veías a nadie más. Qué pena que le faltara continuidad...