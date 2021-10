Sturm Graz - Real Sociedad: horario y dónde ver el partido en directo en TV

Miércoles, 20 octubre 2021, 16:45

La Real Sociedad juega este jueves 21 de octubre ante el Sturm Graz austriaco el partido correspondiente a la primera joranda de la Europa League de la presente campaña. El partido comenzará a las 21 de la noche y se jugará en el Stadion Graz-Liebenau.

La Real Sociedad llega a esta tercera jornada de la Europa League con la moral cargada tras su última victoria ante el Mallorca, con la que consiguió el liderato en LaLiga. El equipo txuri-urdin no ha ganado en los dos partidos que ha disputado esta temporada en Europa League por lo que necesita de esta victoria para seguir en la lucha por hacerse un hueco a las fases eliminatorias. Se encuentra tercero en el Grupo B de la Europa League con dos puntos, a dos de PSV y Mónaco.

El Sturm Graz también llega en un buen momento de forma a esta tercera jornada ya que viene de ganar al Ried en casa por un gol a cero. Los de Graz han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la Bundesliga Austriaca, dónde ocupan la segunda posición con 23 puntos, siete partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. Eso si, aunque sean segundos, están lejos del Red Bull Salzburgo, invicto tras once jornadas y dueño y señor de la competición, que lleva ganando desde la temporada 2013-2014 de forma consecutiva. En esta competición Europea no le va tan bién al equipo austriaco, que tras dos partidos no ha puntuado y lo tiene realmente difícil para pasar a la siguiente ronda.

DÍA Y HORA DEL STURM GRAZ - REAL SOCIEDAD Día 21 de octubre Hora 21:00 Estadio Stadion Graz-Liebenau

DIRECTO Y DÓNDE VER TV EL STURM GRAZ - REAL SOCIEDAD Online El partido se podrá seguir en directo en la web de El Diario Vasco con comentarios de los periodistas. Televisión El partido será restrasmitido en abierto en GolTV