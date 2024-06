Los hijos de Xabi Prieto, Mikel Aranburu e Ignacio Azpilikueta fichan por el infantil txiki

DV Jueves, 13 de junio 2024, 10:14 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Real Sociedad incorpora a su equipo de infantil txiki de la próxima temporada a tres hijos de exfutbolistas txuri-urdin, casos de Xabi Prieto, Mikel Aranburu e Ignacio Azpilikueta, que debutó en Primera en 2004 de la mano de Denoueix. Los dos primeros, curiosamente, capitanes del primer equipo en el presente siglo, con la particularidad de que Prieto heredó el brazalete de Aranburu.

Los tres chavales, de la generación de 2012, ingresarán en el primer conjunto formativo blanquiazul en el que también estará Alfredo Alogo, delantero fichado del Mariño al que pretendía el Athletic.Oihan Aranburu, que juega en el Lagun Onak, es mediocentro derecho y se le ha podido ver recientemente en la LaLiga Futures que se ha disputado en Villarreal. Jon Prieto, que también es centrocampista diestro, aunque en su caso se maneja más por dentro, milita en el Añorga. En su caso no estuvo en el Futures pero ha viajado a Miami para jugar la LaLiga Futures Orlando, que se disputa entre hoy y el sábado, un torneo en el que además de la Real estarán presentes Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Betis y Villarreal, además de Flamengo, Inter Miami, Orlando City, Ideasport SA y Hassania Agadirse. Las instalaciones del ESPN Wide World of Sports Complex en Walt Disney volverán a ser la sede de un torneo que ya ha adoptado a Estados Unidos como sede.Hugo Azpilikueta es extremo derecho y juega en el Antiguoko, por lo que al tener convenio con el Athletic no ha pasado con anterioridad por Zubieta para entrenar ni jugar torneos. En una época convulsa en el fútbol base resulta gratificante encontrarse con noticias así en las que los hijos de tres exfutbolistas blanquiazules siguen la estela de sus padres.