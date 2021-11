El central blanquiazul Robin Le Normand no quiso perderse el debut profesional de su hermano Theo, quien milita en las filas del Guingamp. El zaguero de la Real viajó hasta Rennes aprovechando que no había competición en Primera para presenciar en directo el partido de la Copa de Francia entre el Guingamp, donde milita su hermano, y el US Liffré, un modesto conjunto amateur.