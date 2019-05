Real Sociedad Héctor Moreno: «Tengo dos años más de contrato y me encantaría poder seguir en la Real» Héctor Moreno, en Zubieta / Unanue El central mexicano asegura que «no quiero decir ni que me voy ni que me quedo porque al final no depende solamente de mí» DV Jueves, 23 mayo 2019, 18:11

Héctor Moreno disfruta ya de sus vacaciones una vez finalizada la temporada. El central mexicano hizo las maletas nada más acabar el último encuentro de Liga ante el Espanyol. En declaraciones a ESPN México, ha asegurado que le «encantaría poder seguir» en la Real Sociedad, club con el que tiene dos años más de contrato.

«No quiero decir ni que me voy ni que me quedo porque al final no depende solamente de mí. Tu me hablabas el 29 de enero pasado y te hubiera dicho que cien por cien seguro me hubiera quedado en la Roma. Al día siguiente cambió todo y en menos de un día se hizo todo el fichaje. Llegué aquí y estoy súper feliz», ha insistido.

El central llegó en el mercado de invierno a San Sebastián con el objetivo de tener más minutos que en la Roma. Aunque firmó hasta 2021, su futuro como txuri-urdin es una incógnita. «Si me quedo, feliz, y si no, si el día de mañana tengo que salir, espero que sea con la cabeza alta de haber dado todo y que lo he hecho de buena manera», ha explicado.