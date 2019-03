Real Sociedad Héctor Moreno: «El equipo tiene capacidad para pelear por Europa» 03:05 El central txuri-urdin dice que le quedan dos años de contrato, que está feliz en la Real Sociedad y que tal vez el equipo necesite fondo de armario si se clasifica para Europa GAIZKA LASA Miércoles, 13 marzo 2019, 15:03

El defensa central de la Real Sociedad, Hector Moreno, ha reconocido estar «muy ilusionado y muy contento» por volver a la selección de México y ha matizado que «era lógico que en los partidos anteriores el seleccionador quisiera experimentar con gente joven». Ha manifestado estar «feliz, emocionado y con muchas ganas de estar ahí, en la selección, por mucho rato más. Falta mucho para el mundial pero si uno piensa a largo plazo ese es el objetivo. Me encantaría poder ayudar a mi equipo». Preguntado por si jugar el próximo mundial es su reto, ha contestado que «trabajo para ello». Ha dicho que «siempre decía que no me he retirado de la selección porque es el logro más grande que puedo tener como deportista. Intentaré estar mientras este fisicamente disponible».

Sobre la derrota ante el Sevilla, Moreno ha explicado que «pasó que nos enfrentamos ante un gran rival y que no hemos dado cuenta de que los partidos duran 90 minutos. En los dos ultimos partidos nos han penalizado diez o quince minutos y es muy difícil recuperarte contra rivales de esta entidad». En un análisis del partido, ha afirmado que «el primer tiempo fue equilibrado y nos faltó tener esa calma para poder finalizar mejor las jugadas. En el segundo tiempo recibes un gol tan trempanero y a los dos minutos otro, fue un duro golpe del que no supimos reaccionar. Tenemos que tener la capacidad de saber anteponernos a este tipo de situaciones y yo creo que el equipo tendrá que haber aprendido la lección y saber que tenemos que estar a punto todo el partido».

Respeto a las críticas, ha señalado que las respeta, pero que «falta de actitud no se puede achacar al equipos. Los goles son errores muy evitables por parte nuestra. Prácticamente todas las oportunidades fueron en transición, en pelotas perdidas, donde no lo supimos hacer bien, y ellos aprovecaharon bien sus oportunidades». Y ha insistido en que jamás achacaría al equipo falta de actitud, «no a un equipo tan noble y generoso a la hora de correr y luchar. Puedes hacer mejor o peor las cosas en cada partido pero la última cosa que le achacaría a este equipo es la falta de actitud».

En cambio, sí ha reconocido que pudo haber falta de atención en algunos momentos. «Puede ser falta de atención. Los últimos dos partidos nos han marcado cuatro goles a balón parado. Cada uno de nosotros sabe cuando pierde la atención y es el primero que está jodido. Tenemos que mejorar en eso. Somos humanos y tenemos errores. Hay muchos jóvenes y estamos creciendo«

Moreno ha reconocido que «estando la liga tan pareja, hilas dos victorias y empiezas a hablar de puestos europeso y con dos derrotas todo es pesimismo. Con el descanso que viene ahora sabemos que se puede entrar en un círculo de pesimismo en el entorno que puede generar malestar y tenemos plena confianza de que el equipo va a darlo todo y esperamos sacar los tres puntos ante el Levante». No ha dudado de que «el equipo tiene capacidad para pelear por Europa. Está todo tan cerca y tan igualado que los puestos por Europa estarán abiertos hasta las últimas jornadas».

Del Levante ha señalado que es «un rival que desde que llegó el entrenador ha evolucionado mucho. Antes era más defensivo y jugaba más a la contra, ahora intenta tener la pelota, con gente arriba potente que van bien al espacio y carrileros que te generan superioridad por fuera. Tenemos mucho respeto, pero haciendo las cosas que la Real sabe hacer, tendremos que sacar partido adelante».

Sobre su suplencia ha afirmado que «estoy en una etapa de mi vida en al que el ego lo he dejado a un lado. Me siento importante para los compañeros en cualquier dinámica de grupo. Obviamente me encanta jugar, pero son decisiones del míster y mi función es que él tenga la decisión complicada».

Sobre su futuro y la presencia de varios futbolistas que pueden jugar como central, ha destacado que «si nos clasificamos a Europa a lo mejor el equipo tendrá que tener más fondo de armario, aunque yo no soy director deportivo. Mi discurso no ha cambiado. Soy muy feliz aquí y tengo dos años más de contrato. Me encantaría seguir aquí. No fantaseo. Disfruto del momento y de lo que tengo».