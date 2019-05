Héctor Moreno deja su continuidad en el aire DV Viernes, 24 mayo 2019, 07:47

Héctor Moreno dejó ayer su continuidad en la Real en el aire en una entrevista concedida al canal mexicano ESPN. El central txuri-urdin aseguró que «tengo dos años más de contrato y me encantaría poder seguir aquí», aunque a renglón seguido matizó que «no quiero decir ni que me voy ni que me quedo porque al final no depende solamente de mí. Depende mucho de lo que el club quiera». Afirmó que «si me quedo, feliz, y si no, si el día de mañana tengo que salir, espero que sea con la cabeza alta tras haber dado todo y que lo he hecho de buena manera». Asumió que el fútbol es cambiante al reconocer que «el 29 de enero pasado te hubiera dicho que cien por cien seguro me hubiera quedado en la Roma. Al día siguiente cambió todo y en menos de un día se hizo todo el fichaje».