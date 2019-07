Real Sociedad Héctor Moreno cuenta con una oferta catarí para tres temporadas Héctor Moreno, durante su participación en la Copa de Oro. / EFE Al-Gharafa quiere llevarse a la Qatar Stars League al central blanquiazul, que apura sus vacaciones después de conquistar la Copa de Oro con México MIGUEL GONZÁLEZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 julio 2019, 07:10

Héctor Moreno tiene encima de la mesa una importante oferta para jugar en Catar. Este periódico ya informó el pasado sábado de esta opción que baraja el mexicano y ayer ESPN concretó que es el Al-Gharafa el club que está interesado en hacerse con sus servicios. Para conseguirlo le ha hecho llegar una propuesta para las próximas tres temporadas, una más de las que tiene firmadas aquí.

El central blanquiazul, que cuenta con 31 años, ya fue tentado en el mercado de invierno para jugar en la Qatar Stars League, pero decidió seguir en la Real, donde se encuentra muy a gusto. La pasada temporada jugó 25 partidos de Liga, 21 como titular, y fue indiscutible en el tramo final del campeonato que coincidió con el mejor momento del equipo. Pero ahora sabe que va a tener más difíciles las cosas tras el fichaje de Sagnan y la presencia de Le Normand, que elevan a seis el número de centrales en la plantilla. Dos tienen que salir y tiene todos los boletos para ser uno de ellos.

Actualmente se encuentra de vacaciones, ya que disputó la Copa de Oro con México, con quien se proclamó campeón. Está pasando unos días en Miami, donde compró una vivienda recientemente, y su regreso a Zubieta está fijado para el lunes, tras el regreso del equipo del viaje a Inglaterra.

En la MLS también hay varias franquicias que están interesadas en él, aunque de momento ninguna ha ido tan lejos como el Al-Gharafa de Catar. La opción norteamericana permitiría a la Real ganar algo de tiempo porque su incorporación no se produciría hasta enero, como sucedió hace dos años con Vela, por lo que Imanol dispondría de él en la primera vuelta del campeonato a la espera de ver la adaptación a Primera División de Sagnan y Le Normand. No obstante no es algo que vaya a condicionar su futuro. El futbolista ya sabe cuál es la posición del club y si encuentra algo interesante no le va a poner problemas para su salida.