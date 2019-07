Héctor Moreno y Barrenetxea, los únicos que siguen competiendo Héctor Moreno se dispone a hacer un pase en un entrenamiento con México. / AFP El mexicano juega la semifinal de la Copa de Oro y el donostiarra prepara el Europeo Sub-19 en Madrid A.V SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 julio 2019, 08:23

El lunes empieza la pretemporada, esta semana ya se dejan ver por Zubieta algunos técnicos y todavía dos jugadores de la primera plantilla de la Real siguen sin poner fin a la pasada temporada. Héctor Moreno juega con México la semifinal de la Copa de Oro ante Haití en Phoenix, mientras que Ander Barrenetxea prepara con la selección Sub-19 el Europeo que se disputará en Armenia. Ambos serán los últimos en incorporarse a los entrenamientos.

Un poco antes lo harán los flamantes campeones de Europa. Los Sub21 Mikel Merino, Igor Zubeldia y Mikel Oyarzabal ya descansan después de un año agotador, como dejó patente el primero de ellos ayer en las redes sociales. Merino ya está en Ibiza con sus amigos, donde podría haberse encontrado con Theo, Sagnan y otros tantos.

Es fácil que Zubeldia también recale en la isla y Oyarzabal, un tipo de costumbres, puede que se aleje del bullicio y se deje caer en la tranquila Jaca, el lugar vacaciones de su familia desde hace tiempo. A los tres se les espera el lunes 22 en Zubieta.

Héctor Moreno no tiene fecha de vuelta a Gipuzkoa hasta que no sepa cuándo cierra su participación en la Copa de Oro. Como muy tarde, si México alcanza la final, será el domingo por la noche. Estados Unidos y Jamaica disputan la otra semifinal. El realista no participó en los primeros partidos porque estaba lesionado, pero en los cuartos fue decisivo al marcar el quinto tanto de la tanda de penaltis.

El que tiene pinta de no llegar hasta bien avanzada la temporada es Barrenetxea. Ha sido incluido en la primera lista de la selección que jugará el Europeo Sub19, con sede en Armenia. Empieza el domingo 14. El jugador está llamado a entrenarse junto a otros 22 jugadores en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas hasta el miércoles de la semana próxima. Lo normal es que su ausencia sea todavía más prolongada. Si entra en la lista definitiva de veinte jugadores, Barrenetxea viajará a Ereván y competirá como poco hasta el sábado 20.

España, con el exjugador Santi Denia al frente, jugará al menos tres partidos en el Europeo: el 14 de julio contra Armenia, el 17 ante Portugal y el 20 frente Italia.

Son ocho selecciones las que han alcanzado la fase final. A esas cuatro antes citadas se suman Francia, Noruega, República Checa e Irlanda. Las semifinales, conformadas con los dos primeros clasificados de cada grupo, tendrán lugar el día 24. Y la final, tres días después, por lo que puede ser que Barrenetxea no se incorpore a la Real hasta la primera semana de agosto, a menos de quince días para la primera jornada de Liga, prevista para los días 17 y 18 de agosto. Barrenetxea, de 17 años, es uno de los cuatro canteranos que han ascendido al primer equipo junto a LeNormand, Aihen y Guevara.

El domingo, fiesta en Anoeta

Los canteranos estarán presentes en el acto de presentación que se celebrará en Anoeta el domingo a las 12 horas. El club quiere hacer del estadio una fiesta con la presencia de los cinco fichajes (Remiro, Sagnan, Portu, Isak y Odegaard) y los que han subido del filial. Habrá música y regalos. Se abrirán las puertas de la grada Aitor Zabaleta y el club pretende que esa imagen de los aficionados con sus fichajes quede grabada en la retina. Nunca antes la Real ha hecho algo igual. No ha pasado de presentar a sus fichajes en Anoeta de uno en uno, o a lo sumo dos.