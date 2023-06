Hamari Traoré, una persona muy familiar, religiosa y que no olvida sus raíces en Malí

Hamari Traoré es un tipo «muy familiar». Ha sido una de las razones que le han hecho inclinarse por el club txuri-urdin y comenzar a sus 31 años su carrera en la Liga. «Estoy muy contento de estar aquí, se me ha abierto una puerta y estoy muy feliz. Mis primeras impresiones han sido muy buenas y es un placer estar aquí», declaró el maliense a la web oficial del club. Sus palabras, desde la planta noble de Anoeta donde estampó la firma de su nuevo contrato, se refieren a qué le ha hecho emprender esta nueva aventura en su carrera profesional. «He decidido venir aquí porque cuando hablé con Roberto (Olabe), Erik (Bretos) y el presidente tuve un feeling muy bueno. Es un club muy familiar y yo soy también muy familiar, ha sido un punto importante para venir a la Real», aseguró el nuevo lateral derecho blanquiazul.

Traoré tiene seis temporadas de experiencia en el Stade de Rennes de la primera división francesa, con quien ya ha jugado competición europea, Liga de Campeones incluida. «Vengo aquí para aportar lo que sé hacer, mi experiencia como jugador. Espero que los seguidores de la Real disfruten y cumplir con los objetivos del club».

El maliense ha disputado las últimas cinco campañas competición europea con el equipo bretón: tres veces la Europa League, una vez la Champions y otra la Conference League, con lo que tiene experiencia europea con su club e internacional, ya que es el capitán del combinado de Mali. «La Real ha hecho una temporada muy buena y ha acabado en cuarta posición de la Liga, yo llego para aportar todo lo que sé, seguir creciendo juntos y buscar nuevos objetivos», apunta el primer fichaje del nuevo proyecto realista para la temporada 2023/24. Hamari Traoré volverá a disputar la máxima competición continental, esta vez de blanco y azul. Lo hizo en la campaña 2020/21 y el Stade de Rennes solo fue capaz de empatar un partido de los seis que disputó. Se enfrentó al Chelsea, Sevilla y Krasnodar.

Dice tener «muchas ganas de conocer lo antes posible a todos mis compañeros y a toda la afición», aunque ayer ya tuvo un primer contacto con los seguidores blanquiazules. Traoré fue visto por la tarde en el barrio donostiarra de El Antiguo acompañado por Erik Bretos, responsable del área de reclutamiento del equipo txuri-urdin, y se fotografío con varios hinchas de la Real. Así que ya ha conocido de primera mano lo que significa ser jugador de la Real Sociedad. Estará citado para el próximo 10 de julio, fecha en la que comenzarán los entrenamientos de pretemporada y se pondrá a las órdenes de Imanol.

Cinco años en la academia

A Traoré de niño le llamaban Ronaldo «porque me gustaba hacer bicicletas». El maliense llega a la Real como lateral derecho pero como sucede en muchos jugadores, aunque ocupen puestos de retaguardia en profesionales, sus primeros pasos en el fútbol se dieron muy cerca de la portería contraria. Es el caso del jugador de Mali quien recuerda en una entrevista al portal francés Onze, los primeros pasos que dio en el fútbol, en Bamako, capital maliense. «Mi paso por la cantera es uno de mis mejores momentos futbolísticos. Era increíble. No teníamos ningún objetivo, solo nos divertíamos con amigos», cuenta. Traoré ingresó en la academia de Jean-Marc Guillou, donde estuvo cinco años hasta que fue fichado por el París F. C. de la liga nacional francesa.

El nuevo jugador de la Real Sociedad representa lo que muchos jóvenes africanos persiguen: dedicarse profesionalmente al fútbol en Europa. Muchos de ellos eligen Francia puesto que hay una explicación histórica. El país galo tuvo colonias y protectorados en casi la mitad de los países de África con lo que en las escuelas se enseña el francés. No hay más que ver cómo en la selección del gallo hay muchos jugadores de ascendencia africana o tienen la doble nacionalidad. Traoré nació en Mali y no tuvo duda en defender la selección de su país, de la que es capitán. Ha jugado 43 encuentros internacional con su país desde que debutara en 2015.

Traoré declara que es muy familiar y eso le ha traído a la Real. Su padre era joyero y su madre comerciante y tiene dos hermanos, chico y chica. «Mi familia me inculcó buenos valores. Muchos malienses son así, son humildes, tranquilos y trabajadores», dice. Traoré vivió lo que sueñan muchos niños africanos. «La mayoría de los países africanos no tienen una liga profesional, queremos venir a Europa para hacer una gran carrera y mostrar nuestro talento», explica. Reconoce que lo pasó mal en sus primeros meses en París, después estuvo en el Lierse belga y su momento de máximo esplendor fue en el Stade de Reims donde estuvo durante dos temporadas, antes de fichar en Rennes, y se acuerda entre otros del actual jugador del Villarreal, el franco-argelino, Aissa Mandi. Seguro que el choque ante el submarillo amarillo será especial para Hamari Traoré por reecontrarse con un viejo amigo.

La religión

No oculta el jugador nacido hace 31 años en Bamako que la religión tiene gran peso en su vida. «La religión es muy importante para mí, no solo en mi vida como futbolista, sino también en el día a día», relata el nuevo lateral derecho de la Real. Los caminos que le han llevado al fútbol profesional han sido complejos y no oculta que ha tenido que trabajar muy duro. «He conocido jugadores diez veces más fuertes que yo y no llegaron a ser profesionales. Tuve la oportunidad de ser profesional, estoy agradecido con Dios por eso».

No olvida sus raíces en Mali. Trata de volver cuando puede y cuenta una graciosa anécdota en la entrevista a Onze que al retornar a su país natal le llaman 'el blanco'. «Cuando llego a Mali, no bebo la misma agua que los demás, porque mi cuerpo ya no está acostumbrado. Así que pido agua mineral. Y como hace mucho calor, me quejo un poco, dicen que mi comportamiento ha cambiado. Y ahí me llaman 'el blanco'. Me río con ellos cuando me lo dicen, no es peyorativo».

Traoré tuvo su particular fuente de inspiración en jugadores como Drogba, Yaya Touré o Kanouté. «Veía todos sus partidos por la tele», recuerda. Ahora llega a la Real, dispuesto a hacer historia.