«Está haciendo un gran trabajo», afirma Mendilibar sobre la Real

José Luis Mendilibar todavía tenía calor en la rueda de prensa tras estar en manga corta durante todo el encuentro, aunque dio por bueno el punto. «Hemos empezado perdiendo y después de empatar hemos podido marcar otro. El partido ha estado abierto, ellos con menos dominio. Hemos fallado en el último pase», explicó.

Subrayó que la idea era «robarles el balón» y que pese los positivos de última hora «jugamos a lo mismo, no hay vuelta de hoja y no nos rompemos la cabeza. Acabamos de llegar aquí. He visto la idea de lo que quiero». Aun así, comentó que le gustaría ser «más agresivos y también tener calma». Respecto a la Real, apuntó que «están haciendo un trabajo grande y está donde debe estar. Algunos les obligan a estar con los cuatro grandes, pero hay que mirarlo con conciencia».

Le gustó su primera aventura como técnico del Alavés en Mendizorrotza. «El ambiente ha sido muy bueno. Es respetuoso y anima al equipo», confirmó. Por último, comentó su deseo de «estar más arriba y no hay otra que sacar puntos como éste».