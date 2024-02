La guinda del pastel

Beñat Barreto y Javier Bienzobas San Sebastián Lunes, 26 de febrero 2024, 09:58 | Actualizado 10:21h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

No ha sido un camino fácil. No por la entidad de algunos rivales de menor categoría, a los que en todo caso también ha costado derrotar, sino porque la Real no ha encontrado el calor de su gente. Fuera de Anoeta siempre hace mucho frío. ...

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Copa del Rey de Fútbol