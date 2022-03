Guevara hace balance «positivo» del año

Domingo, 13 marzo 2022, 13:35

Ander Guevara hace un balance «positivo» de la temporada. «Es cierto que nos hemos llevado alguna decepción en algún partido, pero tanto en Europa como en la Copa hemos dado alegrías a la afición. Es cierto que ha sido una pena caer eliminados, pero en la Liga seguimos arriba», confiesa en una entrevista hoy en 'El Correo' con motivo de su pasado en el Alavés. «Aunque llevo diez años en la Real no me olvido de lo que me enseñaron en Ibaia. Siempre estaré agradecido porque es el club de mi ciudad. Allí jugaron también mi padre y mis hermanos».