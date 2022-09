Griezmann ha saltado al césped en el minuto 63 en todos los partidos

Antoine Griezmann (Macon, 1992) pisará el campo al que más cariño tiene. Precisamente ayer se cumplieron trece años de su debut con el primer equipo realista. Eran otros tiempos, el club era otro, pero el canterano txuri-urdin aportó su granito de arena para ayudar a que la Real sea lo que es hoy. Aquel año, el del debut de Griezmann, la Real ascendió y no ha parado de crecer.

El internacional francés vive una espiral de locura, ya que su entrenador no le incluye en el once inicial para no vulnerar una variable de su contrato. El Atlético deberá pagar 40 millones de euros al Barcelona si Griezmann juega 45 minutos en el 50% de los partidos en los que esté disponible. La comparecencia de Simeone antes del partido de hoy, circundó casi exclusivamente sobre eso. «Me conocen desde hace diez años. Soy hombre de club y lo seré siempre», deslizó, dando clara muestra de que no alinea al exrealista por orden de sus superiores. Simeone dijo que «a veces es mejor jugar 30 minutos bien que sesenta mal». Antoine Griezmann ha sido suplente en las tres jornadas de Liga y en todas ellas ha saltado al campo en el minuto 63. Veremos lo que ocurre hoy en Anoeta.