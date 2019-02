Próximo rival Griezmann recuerda el ascenso a Primera Griezmann se lamenta por una ocasión fallada ante la Juevntus. / EFE Miércoles, 27 febrero 2019, 08:36

Antoine Griezmann hizo un repaso a su carrera en el portal 'Oh my Goal' y eligió a Diego Costa como mejor compañero «por el apoyo que me presta y los espacios que me crea». El de Maçon recordó su primer año como profesional cuando logró ascender a Primera con la Real. «Me temblaron las piernas porque nunca había vivido eso. La atmósfera de Anoeta fue increíble».