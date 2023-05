El bonito guiño de Griezmann a la Real tras su clasificación para la Champions

Antoine Griezmann estaba ayer de enhorabuena. El delantero francés del Atlético terminó el partido ante la Real Sociedad con un gol más en su cuenta particular (el 15º en lo que va de liga) y, sobre todo, con una victoria que permite a su equipo seguir soñando con la segunda plaza en la clasificación, a apenas un punto del Real Madrid a falta de la disputa de la última jornada.

Sea como fuere, el francés volvió a acordarse nuevamente de la Real Sociedad, un conjunto ante el que siempre se deshace en elogios y al que sigue muy de cerca tras su pasado txuri-urdin. Y, cómo no, ayer le dedicó unas bonitas palabras después de confirmarse la clasificación de la Real para la próxima edición de la Liga de Campeones, la quinta en su historia. «La Real se clasifica para la Champions, así que ha sido una jornada maravillosa», señaló el exjugador txuri-urdin del Atlético de Madrid.

Griezmann: «La Real me lo dio todo»

En declaraciones a los medios tras el último partido de su equipo esta temporada en el Metropolitano, Antoine Griezmann también presumió de sus inicios en la Real Sociedad y agradeció el apoyo que le brindó el club txuri-urdin cuando apenas era un desconocido que asomaba la cabeza en el mundo del fútbol. «La Real me lo dio todo. Con 14 años no me quería nadie en Francia y me abrió la puerta, por lo que siempre estaré agradecido. Si soy el jugador y la persona que soy hoy, también se lo debo a la Real Sociedad», declaró Antoine Griezmann mientras los jugadores txuri-urdin celebraban el éxito de alcanzar la Champions en el terreno de juego colchonero.

Antoine Griezmann se ha confirmado como uno de los jugadores más resolutivos del Atlético de Madrid esta temporada. El atacante francés ha firmado grandes números esta temporada en liga, como bien demuestran los 15 tantos que ha sumado en el campeonato doméstico, lo que le deja como el cuarto mejor artillero de la liga. Además, el francés ha añadido a su estadística otras 14 asistencias, una muestra más de la importancia que tiene en el ataque de Simeone.