La camiseta txuri-urdin mas deseada de Griezmann

Griezmann ya tiene su deseada camiseta de la Real Sociedad. El jugador francés ha aprovechado el amistoso que disputa el Atlético esta madrugada ante el equipo txuri-urdin para saldar cuentas y recoger en persona la nueva elástica que solicitó por redes sociales a la Real Sociedad para su hijo. Antoine Griezmann lanzó el guiño y la Real Sociedad recogió el guante. Dicho y hecho. Y Amaro Griezmann ya es un 'txuri-urdin' más.

Todo surgió el pasado 15 de julio, día en el que la Real Sociedad desveló el diseño de su segunda y tercera equipación de cara a la temporada 2023/2024. Entre las muchas respuestas recibidas por redes sociales, una llamó especialmente la atención: la de Antoine Griezmann, exjugador txuri-urdin que tantas veces ha hecho pública su simpatía y alegría por los éxitos txuri-urdin. Y es que el atacante francés del Atlético de Madrid, ni corto ni perezoso, aprovechó la ocasion para solicitar al club una elástica para su segundo hijo, de 4 años: «Amaro quiere la suya», escribió en tono simpático.

La Real Sociedad recogió el guante y a las pocas horas respondió con una imagen en la que demostraba que ya tenía la petición del francés lista: una camiseta para el padre y otra para el hijo (Amaro). En la publicación, las camisetas aparecían sobre el césped del Reale Arena y la frase que la acompaña era más que elocuente: «Ya está preparada la de Amaro, la tuya siempre lo ha estado. ¿Cuándo te pasas?». Un claro guiño a Antoine Griezmann que generó no pocos likes en redes, con más de un aficionado txuri-urdin soñando incluso con un imposible: la vuelta del francés al Reale Arena.

Aquella no fue primera vez que Antoine Griezmann expresaba su cariño por el club txuri-urdin, al que siempre ha estado agradecido por la oportunidad que le dio de convertirse en futbolista profesional. Sin ir más lejos, durante una reciente concentración con la selección de Francia previa a un partido contra Grecia, dijo en una entrevista a un medio de su país: «Vengo de un buena escuela, me criaron bien en la Real». Y cuando el Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentaron a finales de mayo en el estadio Civitas Metropolitano, también se alegró por la clasificación de su antiguo equipo para la próxima edición de la Champions League y no dudó en compartirlo en redes sociales y en declaraciones a la televisión. «Muy feliz por el resultado (victoria del Atlético de Madrid por 2-1) y por la Real, que es de Champions».