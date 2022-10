Gorosabel vuelve a la convocatoria y Sola es baja

Parece que Imanol Alguacil debe recurrir a una especie de cambio de cromos si quiere incorporar a los recuperados por lesión de nuevo en la convocatoria. El oriotorra vuelve a contar con Andoni Gorosabel, pero Álex Sola, que viene de ofrecer un rendimiento notable en ese lateral derecho durante los últimos encuentros se une a la no precisamente corta lista de bajas que maneja la Real Sociedad. El donostiarra no ha participado en el entrenamiento de este miércoles, pero la Real no ha especificado el motivo. Es posible que esté cargado y se haya entrenado al margen junto a Mikel Merino y Oyarzabal, que tampoco han estado en el Z7 de Zubieta.

Imanol ha recurrido de nuevo a Arambarri para cubrir ese hueco en defensa como ya lo hizo en el último partido de la Europa League ante el Sheriff en Moldavia tras la baja del ya recuperado Andoni Gorosabel. Ander Barrenetxea ha sido la otra novedad en el entrenamiento de este miércoles en Zubieta. El extremo donostiarra se ha vuelto a entrenar con normalidad junto a sus compañeros, pero todavía tendrá que esperar para volver a la convocatoria.

Así, la convocatoria para el partido de Europa League que la Real Sociedad disputará este jueves en el Reale Arena a partir de las 21 horas ante el Sheriff queda conformado por Remiro, Zubimendi, Illara, Zubeldia, Aritz, Merino, Carlos Fernández, Aihen, Zubiaurre, Take, Rico, Guevara, Navarro, Gorosabel, Sorloth, Pacheco, Silva, Turrientes, Brais Méndez, Le Normand, Arambarri, De Zárate, Marrero y Karrikaburu.

Los que no se han entrenado a las órdenes del oriotarra, además Sola, han sido Merino y Oyarzabal. Por el momento la Real no ha especificado el motivo. Es fácil que estén cargados y se hayan entrenado al margen. Cho, que se lesionó durante el último partido de Liga ante el Villareal, y Sadiq son las bajas más significativas que tiene la Real para este cuarto partido de la fase de grupos de la Europa League.