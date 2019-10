Gonzalo Arconada reconoce la superioridad del Athletic en el derbi Juantxo Lusa DV Domingo, 13 octubre 2019, 19:57

El técnico de la Real Sociedad, Gonzalo Arconada, reconoció los méritos y la superioridad del Athletic, justo vencedor de un derbi en el que su equipo no estuvo a la altura de lo que se esperaba.

«Han sido muy superiores, intensas, han estado más metidas en el partido y aunque lo hemos intentado y esforzado hasta la extenuación, hay veces que hay acierto y otras veces menos», admitió el preparador realista.

Contó que se animó tras el descanso porque vio mejor a sus jugadoras, pero enseguida comprobó que no tenía un efecto duradero ya que su rival seguía muy entonado y ganaba en todas las facetas del juego.

Sobre la estrategia de partido y su alineación, reveló que «había algunas dudas con jugadoras, se apostó por este once y visto lo visto está claro que no funcionó y que no salió bien», comentó un entrenador txuri urdin que dijo que el conjunto donostiarra «casi salió muerto y a los cinco minutos podía haber un resultado más adverso».

Arconada lamentó ese gol encajado en el primer minuto, algo habitual contra el Athletic que casi siempre le marca a la Real pronto en muchos partidos y destacó que la Real «no estuvo viva más de quince minutos en todo el encuentro».

«Cuando jugamos contra el Athletic siempre tengo la sensación de que podemos encajar al principio porque ha pasado otras veces», concluyó Arconada, quien enmarcó la derrota en los deméritos blanquiazules, cuyo juego en este encuentro fue un «querer y no poder».