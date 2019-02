Copa de la Reina Gonzalo Arconada: «Todavía estoy en una nube por haber llegado a la final» Gonzalo Arconada sigue atento el partido en el momento en el que Marta Cardona abandona el terreno de juego. / J.M. López Gonzalo Arconada se deshace en elogios hacia la afición txuri-urdin y asegura que «ha habido una comunión increíble» IMANOL LIZASOAIN San Sebatián Domingo, 17 febrero 2019, 21:44

Gonzalo Arconada es el primer técnico de la Real Sociedad que consigue llegar a una final en la corta historia del conjunto femenino. Tras la victoria ante el Sevilla (3-1) hacía acto de presencia en la sala de prensa de Anoeta con una sonrisa de oreja a oreja. «Lo primero que he sentido al terminar el partido ha sido una alegría tremenda. Todavía estoy en una pequeña nube. No solo por el equipo, también por toda la afición. Quisiera agradecer a todos los aficionados que han acudido a Anoeta para apoyarnos. Ellas han empatado muy rápido y luego hemos tenido que hacer unos ajustes en el centro del campo porque nos ganaban en superioridad. En los minutos finales nos han pesado un poco las piernas, pero estamos muy contentas por haber hecho historia y clasificarnos para la final».

Kiana Palacios adelantó a la Real cuando todavía no se había cumplido ni el primer minuto de partido en el que posiblemente sea el gol más rápido en la historia del club. El gol también pilló por sorpresa al técnico blanquiazul. «Es cierto que hemos marcado muy rápido e incluso a mí me ha pillado por sorpresa que marcásemos tan rápido, aunque ellas también nos han marcado enseguida».

Las once jugadoras que saltaron al verde de Anoeta rindieron a las mil maravillas, incluidos los cambios, pero hubo una futbolista que brilló con luz propia: Marta Cardona. «Es una jugadora muy desequilibrante y tiene un gran uno contra uno. Ha estado realmente bien. En la segunda parte le hemos vuelto a situar en la banda izquierda para jugar a pierna cambiada. Ahí es donde realmente hace daño a las defensas del Sevilla. Ya en la segunda parte, como otras compañeras, Marta ha acusado el cansancio de tantos partidos y hemos decidido dar entrada a jugadoras que estaban más frescas».

La Real se medirá al Atlético de Madrid en Los Cármenes el sábado 11 de mayo con el objetivo de alzar el ansiado trofeo. Las colchoneras lideran con un margen de seis puntos la Liga Iberdrola y es uno de los mejores equipos de Europa. Las donostiarras no lo tendrán nada fácil y Arconada es consciente de ello. «Todavía quedan muchas semanas hasta que llegue esa fecha. Ahora mismo solo pensamos en el Madrid, nuestro próximo rival en liga, aunque somos conscientes de que el Atlético es un rival muy complicado. Es más, vamos a terminar el campeonato doméstico contra el Atlético y una semana después vamos a volver a jugar contra ellas. De momento, solo el Madrid. Queremos seguir manteniendo la sexta posición e incluso buscar la quinta»

El empuje de las cerca de 19.000 personas que se acercaron a Anoeta fue vital para que las realistas se llevaran la victoria. «Es una sensación fantástica. Ha habido una comunión increíble entre la afición y el equipo. Cuando las jugadoras acusan el cansancio, los cánticos desde las gradas dan fuerza. También me quedo con la celebración postpartido. Creo que han estado cerca de quince minutos celebrándolo por todo el campo. Solo tengo palabras de agradecimiento para toda esa gente que se ha acercado hasta Anoeta. Estamos muy contentos por haber jugado en nuestro estadio estos últimos partidos y ojalá se repitan en los próximos encuentros».

El entrenador rival «Nos ha faltado profundidad y acierto»

Cristian Toro, técnico del Sevilla, ha comparecido al término del partido para valorar la derrota de las suyas. Han despertado del sueño de meterse en la final y ahora centrarán todos sus esfuerzos en el campeonato doméstico. Son últimas con tan solo 16 puntos y este próximo fin de semana se miden al Logroño. «Está claro que en el guion no estaba encajar un gol tan tempranero. Mucho menos a los veinte segundos de partido en la primera jugada. En el guion no estaba que nos metiesen gol a los quince segundos, pero el equipo se ha repuesto bien. Creo que en el primer tiempo hemos generado buen juego y hemos asfixiado a la Real en el centro del campo, forzando errores en la salida de la Real, pero nos ha faltado profundidad para generar más ocasiones. En la segunda parte creo que hemos tenido oportunidades suficientes para marcar, pero no hemos estado acertadas en el remate final».

Toro también ha dedicado unas palabras al gran ambiente que se ha vuelto en Anoeta. «Ha habido un ambiente fantástico. Creo que nuestro equipo no acusó los nervios por jugar ante tantas personas. Marcos como el de Anoeta son una gran noticia para el fútbol femenino. Se ha vivido una fiesta del fútbol».