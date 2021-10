El Gobierno Vasco cree «posible» que el coronavirus afecte el normal desarrollo de la final de la Copa

La consejera de Turismo del Gobierno Vasco, Sonia Pérez, ha afirmado este lunes que la expansión del coronavirus podría afectar el normal desarrollo de la final de la Copa programada para el próximo 18 de abril en Sevilla. En una entrevista en Radio Euskadi, la responsable socialista ha subrayado que de momento este tema no se ha tratado en la mesa de crisis del Ejecutivo de Vitoria, pero no ha descartado la posibilidad de que se tomen medidas de cara al partido que deben disputar el Athletic y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja. «Todo es posible», ha manifestado Pérez cuando se le ha cuestionado por si cree factible que el encuentro se vea afectado de alfuna manera por la propagación del virus. «Todo va muy rápido, cambiante. Me imagino que un cada momento se tomarán las decisiones más adecuadas en función de la fase de la enfermedad. Todo va a depender de la duración y de la magnitud», ha señalado.

Todavía es pronto para aventurar qué medidas se podrían tomar y habrá que esperar para ver cómo evoluciona la actual situación. Según ha podido saber este periódico, se tomará una decisión relativa a la final de la Copa a comienzos de abril. Será entonces cuando se aclarará el panorama y se valorarán todas las posibilidades. De momento no hay nada encima de la mesa ni se han planteado medidas restrictivas, pero la hoja de ruta dependerá de lo que ocurra en las próxima semanas.

La Federación Española de Fútbol (FEF) confía de modos modos en que la final de la Copa se celebre con total normalidad, aunque estudia todos los escenarios posibles pendiente del comportamiento del coronavirus en el país. El Athletic y la Real Sociedad se han ganado el derecho de pelear por el título en La Cartuja, pero la enfermedad invita a la prudencia y a extremar las precauciones de cara a un evento que reuniría a decenas de miles de personas. Este miércoles se celebrará la reunión federativa con los clubes participantes en las que se analizará la logística del partido y también se atenderán las inquietudes que pudieran tener las partes implicadas en el encuentro. De momento, según fuentes consultas por este periódico, no hay ninguna decisión tomada y tampoco se contemplan medidas drásticas. Ahora bien, es verdad que existe una cierta preocupación en el seno de la FEF, donde la situación se evalúa a diario.