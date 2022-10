Sigue en directo el Girona - Real Sociedad con los comentaristas de El Diario Vasco

19:34

Comienza la segunda mitad en Montilivi. Girona 2-Real Sociedad 2. No hay cambios en el once titular de los txuri-urdin. Foto: RS

19:33Álvaro Vicente Sorloth ha anotado once goles en 50 partidos con la Real, sumando la Liga, la Copa y la Europa League.

19:26 Take Kubo y Alexander Sorloth la vuelven a liar Es el segundo tanto de la temporada fabricado entre ambos y el tercero que consigue el punta nórdico, que después ha conseguido un nuevo tanto

19:24 E intensa actividad txuri-urdin, con el empate in extremis de las chicas en Sevilla (2-2), derrota de la Real C ante el Gernika 1-1 (colista el tercer equipo tras un arranque desastroso de Liga) y el Sanse de momento 19:23 Mientras el primer equipo descansa en Girona, el Sanse marca el segundo al Barça B en Zubieta. Marca Marín 19:23Imanol Troyano Si la Real logra apoderarse del balón y mover al rival se le va a hacer muy largo el partido a los catalanes, porque además está sabiendo encontrar los espacios ante un bloque muy hundido.

19:22 La Real nunca camina sola, la afición txuri-urdin esta tarde en Montilivi. Foto: Alterphotos

19:22Jorge Sainz Por cierto, el rival del jueves, el Sheriff moldavo, ha ganado 3-0 al St. Gheorge y sigue líder en su modesta liga de ocho equipos. 19:20Aitor Ansa Al descanso, partido bastante equilibrado. Mejor la Real, que ha llevado más la iniciativa, pero ha sido incapaz de traducir eso en la parcela ofensiva. De momento, máxima efectividad por ambos lados, dos ocasiones y dos goles para cada uno. 19:20Imanol Troyano La buena entrada de la Real se ha difuminado minutos después del primer gol. Le ha faltado agresividad al equipo y se ha visto sorprendido por un Girona que ha apretado muy bien en salida pero que se replegaba de manera intensa en campo propio cuando los realistas cruzaban el centro del campo. 19:19Antxon Blanco Lo que estáis comentado se llama: CERRAR LOS PARTIDOS. A veces parece que la Real comienza a bostezar y hace crecer al rival. 19:19Raúl Melero Hacía tiempo que no veía un equipo que presionara menos como el Girona. La Real ha tenido mucho tiempo para pensar con el balón pero no se traduce en ventaja...

19:19 Jorge Sainz El empate da a la Real una nueva oportunidad en un partido que estaba algo cuesta arriba tras los dos chispazos de un buen Girona. Sorloth sin duda el mejor de la primera mitad

19:18 Doblete de Sorloth esta tarde, 2-2 en Montilivi. Descanso en Girona. Foto: Alterphoto

19:18Álvaro Vicente Eso es Jordi. Y si hay que pedir el cambio porque uno está reventado, se hace. Esta Real no puede especular. 19:17 Tenemos calidad arriba y hay que dejarse de cálculos y tratar de imponer la superioridad. 19:17 Otra buena llegada de la Real por la derecha esta vez, el centro de Silva no encuentro rematador 19:17Álvaro Vicente No creo que la Real esté jugando mal. Está llevando la iniciativa casi siempre, pero necesita no bajar la guardia porque el rival también juega. La Real necesita presionar, necesita recuperar arriba para hacer el juego en el que se siente más cómodo.

19:16 Antxon Blanco Ahora ha sido la otra perla del centro del campo, Zubimendi, protagonista con ese pase, y Sorloth a lo Halland esta tarde. Le falta un gol más.

19:16Aitor Ansa Golazo de Sorloth. Va a ser verdad eso que decía Jordi de que se le ha pegado algo de Haaland durante este parón internacional 19:16Iker Marín Aupa Real!!!! Gran noticia el empate antes del descanso 19:15 Gran jugada de la Real, pase preciso de Martin Zubimendi y Sorloth solo delante del portero, bate a Juan Carlos 19:15Jorge Sainz Ya era hora de que Sorloth sacará su cañón zurdo. Le queda uno para igualar a Haaland. Yo creo que no lo ha celebrado porque no se fiaba mucho del VAR. Y gran pase de Zubimendi, 19:14 Gol legal: 2-2

19:14 Ojo, el VAR revisa el tanto por posible fuera de juego del noruego

19:14Jon Agirre Partido raro en el que juegas mal y con dos destellos lo 'salvas'. Doblete de Sorloth. Que este Girona nos tenga así... 19:14 Doblete de Sorloth para el 2-2

19:13 Goooooooooooooooool de la Real 19:13 Se hace la Real de nuevo con el balón, lleva un rato acercándose al área del Girona. 5 minutos tenemos para empatar el partido antes del descanso 19:12Álvaro Vicente Primera incorporación de Gorosabel. Se queda a medias. 19:10Jorge Sainz Pues sí, nuestro DV de Oro era nuestro mejor defensa. El día del Espanyol también nos remataron casi todo.

19:09 Por el momento, Brais no está destacando como en otros partidos. Foto: Alterphotos

19:07Álvaro Vicente La Real tiene un problema por arriba sin Le Normand. Los balones aéreos son para el rival. 19:07 Minuto 35: 2-1 pierde la Real en Girona 19:06 Cada vez que Rodrigo Riquelme contacta con el balón, peligro.Lo último, cañito a Aritz y provoca córner, que ya ha sido sacado sin consecuencias 19:06Jon Agirre Desdibujada Real... Una pena, porque el comienzo ha sido idílico. Pero aquí hay que competir 90 minutos 19:04Álvaro Vicente Todo el peligro llega desde la izquierda. Merino, Silva, Kubo... Hace falta que aparezcan Brais, Gorosabel...

19:04 Buena ocasión de la Real. Comenzando por la derecha y rematando por la izquierda con Silva.

19:03Álvaro Vicente Ahora me fijo que Take tiene unas tiras en el isquio izquierdo. Supongo que tendrá sobrecarga. 19:03Jorge Sainz Toca dar un paso adelante, y atacar con decisión. Los seis de arriba que tenemos son muy buenos. 19:03Iker Marín Atacando solo por la izquierda, la defensa del Girona lo tiene muy fácil.

19:02Jorge Sainz Yo creo que esa jugada es ilegal, pero bueno, no suelen pitarlo. 19:02Raúl Melero El bloqueo en movimiento es falta.

19:01 Antxon Blanco Los ya típicos bloqueos. Más baloncesto que fútbol. Y algún jugador libre para seguir la jugada y gol. Al menos los realistas han protestado con decisión.