Noche de pesadilla para Gerónimo Rulli y Haris Seferovic en la Champions League

La jornada de ayer de la Champions League, la quinta de la fase de grupos, fue negra para dos ilustres exjugadores de la Real Sociedad. Gerónimo Rulli y Haris Seferovic, jugadores del Villarreal y el Benfica respectivamente, fueron los protagonistas involuntarios de dos de los partidos estrella del martes, en los que estaban involucrados también dos gigantes como el Manchester United y el FC Barcelona.

El guardameta argentino no está atravesando su mejor momento en Castellón. Si hace unos días un error suyo en la Liga terminó en un gol del Celta, ayer le pasó lo mismo en La Cerámica. La diferencia es que la acción de ayer puede tener unas consecuencias nefastas para el 'Submarino amarillo', que tras perder ante el United (0-2) ve cómo su clasificación a los octavos de final se complica mucho. La jugada en cuestión tuvo lugar en el minuto 77', cuando el de La Plata tenía el balón controlado en el área y no había rivales cerca. Decidió jugar en corto con Capoue obviando que su compañero tenía a un rival muy encima. El francés, algo relajado, perdió el balón y por ahí andaba Cristiano Ronaldo. El resultado no podía ser otro: gol.

La cara del argentino era un poema, aunque bien es cierto que el cuerpo técnico de Unai Emery es el que le pide que asuma esos riesgos. Pocos minutos antes de ese error había salvado a su equipo con una gran parada ante el remate de Sancho desde dentro del área y después realizó otra buena intervención ante Rashford.

Seferovic se hizo un lío

A unos cuantos kilómetros de Castellón, otro exrealista tampoco tuvo el día más afortunado de su carrera. Fue en el Camp Nou donde Haris Seferovic convirtió su nombre en 'trending topic' al marrar una ocasión clamorosa de gol en el descuento. El delantero suizo -de origen bosnio- saltó al terreno de juego en el minuto 80 en lugar de Grimaldo, canterano azulgrana.

Redención Más allá del error en el 0-1, Rulli realizó dos buenas intervenciones ante Sancho y Rashford

Su momento de gloria podría haber llegado en el descuento, cuando el Benfica cogió a la contra a un Barça volcado en el campo rival. Pero no fue así. El exdelantero txuri-urdin recibió el balón para encarar a Ter Stegen, al que regateó con maestría y una pizca de suerte. Sin portero y con línea de pase clara para su compañero Darwin Núñez, Seferovic golpeó el balón con los tacos de su bota izquierda... fuera de los tres palos.

Ni Jorge Jesús, su entrenador, ni ninguno de sus compañeros se lo podían creer. El error cayó como un jarro de agua helada en el contrincante de los blaugrana. De haber marcado el conjunto lisboeta dependería de sí mismo en la última jornada, cuando reciben al Dinamo de Kiev, para avanzar a los octavos de final.