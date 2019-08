Real Sociedad Gero Rulli: «Acabó mi etapa en la Real, una etapa hermosa de la que estoy orgulloso» Gero Rulli posa con su nueva camiseta del Montpellier El portero argentino se declara feliz por recalar en Montpellier, «un destino que elegí yo» IKER MENDIA San Sebastián Miércoles, 14 agosto 2019, 15:45

Gero Rulli está ya en Montpellier, donde ha participado hoy en su primer entrenamiento con su nuevo club. Tanto el club francés como la Real Sociedad han hecho oficial esta mañana el acuerdo de cesión por una temporada con opción de compra, sin dar más detalles. Sin embargo el portero argentino da por cerrada su etapa en San Sebastián: «es una etapa hermosa que ya he cerrado».

El portero argentino, en declaraciones este miércoles a Radio Marca, ha señalado que «venir a Montpellier ha sido una decisión mía y estoy feliz por ello, comienza una nueva etapa en mi vida y creo que me va a ir bien». Gero Rulli ha explicado que «se cierra una etapa de cinco años hermosos en la que con mis virtudes y defectos traté de hacerlo de la mejor manera, siempre anteponiendo al club y a mis compañeros sobre todas las cosas; para mí la estapa de la Real Sociedad terminó y empiezo otra». El cancerbero se muestra orgulloso «de haber jugado 170 partidos y ser el quinto extranjero que más ha jugado, lo que me llevo son las amistades, las buenas personas que hay en ese club».

«Venir aquí es algo que elegí yo, ya venía con este pensamiento hace tiempo, aunque el año pasado ya pensé que podía ser el momento», ha señalado. Realmente esoty muy feliz de estar acá, yo lo decidí y nadie me lo impuso, quiero aclarar esto. Espero hacerlo lo mejor posible para llevar a este equipo a lo más alto», ha declarado.

Cuestionado por la fecha de salida, Rulli ha explicado que «sabía hacía tiempo del interés del interés del Montpellier pero necesitaba hacer la pretemporada con Llopis. Le dije a mi representante, 'dejadme aprovechar a Luis esta pretemporada y luego ya haremos lo que veamos mejor'. Estoy muy agradecido por haber entrenado este mes solo con Llopis, lo que me ha servido para estar como estoy hoy».

En cuanto a su futuro, no ha querido explicar la opción de compra que se ha acordado: «lo cierto es que estoy a préstamo hasta el 30 de junio pero es cierto que hay varias cosas que deberían cambiar antes de que yo me planteara seguir en la Real Sociedad, pero no es momento de mirar atrás».

Sobre su salida del club ha afirmado que «podría haber sido la despedida de otra manera después de los cinco años que le brindé al club, no quiero que sea una despedida por la puerta de atrás; lo que más me duele es no haber podido despedirme de mis compañeros o hablar con el presidente, siento que les debo una despedida cara a cara, pero no tengo dudas de que lo podré hacer». En todo caso Rulli asegura que va sin rencor: «También estoy agradecido a la Real Sociead, fueron cinco años en los que me brindaron todo su cariño y todo su amor, en el que pude ser mejor persona y además pude hacer muchísimas amistades, en una ciudad que me trató muy bien desde el primer momento».

Rulli ha enfatizado que «no me gustó el trato del último tiempo porque se inventaron cosas que no son ciertas, porque trataron de denigrame al máximo y eso no lo podía permitir; tuvo que ser de esta manera pero no le guardo ningún tipo de rencor al club, solamente guardo sentimientos de agradecimiento enorme y un amor incondicional para el club que me abrió las puertas a Europa». «Solo me queda la espinita de no haber jugado un partido con Anoeta totalmente terminado», ha manifestado.

En todo caso el portero ha explicado que «lo que me deja más tranquilo es el saber lo que pensaban Llopis e Imanol, pero es una decisión que tenía yo tomada desde el año pasado, pues ya le había dado a la Real todo lo que podía dar y también le había dado la vuelta a una situación muy difícil. Nadie me obligó a salir ni me dijo nadie que no contaba».

El futuro de la portería realista «está muy bien cubierto, solamente queda apoyarles para que el que juegue lo haga de la mejor manera; ojalá arranquen bien la temporada». Sobre Álex Remiro ha pedido a la afición que le apoye, «está claro que tendrá errores, como cualquier ser humano, pero todos queremos hacerlo lo mejor posible, a la gente le aconsejo que le apoyen».

Gero Rulli afronta el futuro con optimismo: «es otro paso que tenía que dar en mi carrera y estoy contento con el trato y la bienvenida que he recibido aquí, muy agradecido por estar en este club con nuevos proyectos y deseando empezar a competir y aprender el idioma».

Además Rulli se ha despedido de la afición de la Real Sociedad en las redes sociales: