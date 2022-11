Gattuso elogia la «increíble mentalidad» de la Real

Domingo, 6 noviembre 2022, 08:01

valencia. Gennaro Gattuso elogió a la Real en su comparecencia de prensa previa al encuentro de hoy en Anoeta. «Es un equipo con una mentalidad increíble, una historia, sentido de pertenencia. Hace muchos años que juegan juntos y eso se nota. No pienso en qué pasa si se pierde. Pienso que podemos hacerlo bien y pienso en positivo».

El técnico italiano defendió a su equipo en una semana que ha sido difícil en Valencia tras perder contra el Barcelona. «Estoy alterado porque la prensa habláis de cosas que no son verdad. Yo no estoy aquí para revalorizar a chavales jóvenes del equipo. No es verdad. El propietario del club nunca me ha hablado de esta cosa. Yo estoy contento de mi equipo. Tenemos que mejorar, seguro, porque el campo lo está diciendo. Pero el equipo está vivo. No es un equipo que esté perdido. Yo estoy siempre con mi equipo. Estoy a muerte con este equipo. Hablad de mí, de que no preparo bien los partidos.... Pero no se puede escuchar lo que no he dicho. No es posible que tenga que escuchar que a la primera dificultad, el entrenador va contra el presidente o el club. Yo no juego a esto, me tiro fuera».