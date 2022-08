Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. La Real fue valiente y le planteó un encuentro de tú a tú al Barcelona pero le partieron la cara. Principalmente porque hoy día los partidos se juegan con 16 jugadores y el fondo de armario azulgrana no se puede comparar con el txuri-urdin. Entraron Raphinha y Ansu Fati con 1-1 en el minu

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión