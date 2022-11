Nos tienen que ganar Bajo los cielos de Manchester no hay nada más que sonrisas, pero que no se fíen porque la fortaleza mental de la Real nos da ventaja

Como suelo hacer después de una derrota algo injusta, me levanté el lunes con mal cuerpo y peor cara. No obstante, nos puede favorecer el jueves. Me explico. Por allí, bajo los cielos lluviosos de Mánchester, no hay nada más que sonrisas. El equipo lleva ocho partidos invicto desde el duro 6-3 que les regaló su vecino City y parece que el sar