Ganar como sea

Da igual cómo, hay que ganar sí o sí. No hay tiempo para relajarse. A mí me gusta jugar bien para ganar, pero llevamos un tiempo que jugamos bien y no ganamos. Algo hay que cambiar. Por olvidar también lo que ocurrió en el último partido, en el que jugando bien volvieron a aparecer los errores tan groseros de los árbitros con nuestra Real. El penalti que solo vio él indica a las claras que este árbitro nunca ha jugado al fútbol y lo más grave es que, Rico, para poder despejar el balón tiene que girarse y contactar con el contrario, sin que esto suponga nada. En un deporte de contacto no se puede pitar por pitar. Así que tras perder un punto ante el Levante, que es lo que teníamos en la buchaca, hay que volver a decir que necesitamos marcar goles, la verdadera cantinela. Quizás no hay que adornarse en cómo meter el gol, sino que hay que ser más agresivos. No pensar tanto y marcar.

El Cádiz, cuarto por la cola, nos visita con mucha urgencia y por tanto será un partido muy difícil. Con un sistema 1-4-4-2 y jugadores acostumbrados a tener que salvarse en los últimos partidos de liga vendrán con el cuchillo entre los dientes, defenderán con mucha agresividad y acumulando jugadores en defensa. Conocen a la perfección estas situaciones y la Real tendrá que sobreponerse a esa dificultad. Hay que tener paciencia en la elaboración de las jugadas porque el Cádiz va a jugar muy atrás, mover el balón bien de un lado a otro y buscar las bandas, ya que por el centro nos está costando.

Con la dificultad del partido y con las ausencias significativas de Isak y Le Normand, la Real tiene que imponer su ley desde el principio con el apoyo de la afición, que sigue con el equipo y confía en volver a Europa por tercer año consecutivo. Sin Isak, yo apostaría por el 1-4-3-3 de antes, con Januzaj en una banda y la otra que escoja Imanol.

Sobre Karrikaburu, al que le tengo mucha fe, y otros jóvenes pienso que hay que darles las oportunidades en situaciones de viento a favor. En este caso la Real necesita ganar imperiosamente y lo mejor sería no salir desde el principio. Si ganamos hoy, entraremos en Europa y será un éxito más. Aun así, no me conformo con la Conference (como mal menor no estaría mal), yo mínimo quiero estar en la Europa League y optar a quedar entre los seis primeros. Con ello me sentiría satisfecho.