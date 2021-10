La Real Sociedad y la sociedad guipuzcoana siempre han ido de la mano desde principios de siglo pasado. Atrás quedan batallas en blanco y negro como el ascenso en Puertollano, la época dorada del club con los títulos de los ochenta, el trasvase de Atotxa a Anoeta, el descenso en Mestalla y lo más reciente, volver a tocar la gloria en La Cartuja de Sevilla. Son más de cien años de historia con alegrías y tristezas, pero siempre con un denominador común, EL DIARIO VASCO y el inconfundible premio DV de Oro, que ha estado detrás de la Real jugase donde jugase por todos los campos del continente. Pero fue precisamente hace 40 años cuando nació un ritual para miles de guipuzcoanos cada vez que el club de su alma disputaba un partido.

Levantarse al día siguiente e ir al quiosco, correr a la sección de deportes y devorar un DV de Oro que se ha convertido en el galardón de los guipuzcoanos. El premio, que otorga un reconocimiento al jugador más regular de la temporada realista, comenzó en 1981 después de que Luis de Andia puntuase del 1 al 5 el encuentro de cada txuri-urdin. Desde aquella temporada cada domingo o lunes esa sección es intocable. El testigo lo recogió más tarde Fernando Becerril, mientras que Pedro Soroeta, Iñaki Izquierdo, Jorge Fernández Mendiola y el actual cronista del equipo Miguel González, han valorado las prestaciones de los realistas durante los últimos años con las bodas de oro a la vuelta de la esquina.

Galería. Trece leyendas de la Real Sociedad y ganadores del DV de Oro, periodistas de El Diario Vasco, así como patrocinadores del galardón, posan sobre el césped del Reale Arena / Usoz

Instaurado en el 'modus operandi' post-partido de los guipuzcoanos y con el 40 aniversario de dicho premio, EL DIARIO VASCO celebró el jueves en el Reale Arena una gala en la que disfrutaron y compartieron tiempo ilustres leyendas de la Real Sociedad. En la misma y como gran colofón, Mikel Oyarzabal recibió su segundo DV de Oro como realista más regular de la temporada 20/21.

La amena velada tuvo lugar en el nuevo auditorio del Reale Arena comenzando con la intervención del director de este periódico David Taberna, que relató cuál era su ritual cada vez que la Real disputaba un encuentro. «Mi aita traía el periódico a casa y mi hermano y yo nos peleábamos por él. Antes de ir la crónica del partido, primero tocaba el DV de Oro. Te pones el chándal de entrenador y a puntuar. Hace tiempo que EL DIARIO VASCO perdió la patente sobre este galardón. Pertenece a los miles de lectores guipuzcoanos que todos los lunes entregan su DV de Oro del partido. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos».

David Taberna desveló que tras cuarenta años, el DV de Oro sigue muy vivo. Y prueba de ello es que a partir de la próxima temporada se otorgará también al equipo femenino de la Real Sociedad. «Hace tiempo que se ganaron el derecho de tener su DV de Oro», defendió el director del periódico.

Presentado por Gorka Otxoa

El acto fue dirigido por el actor y realista hasta la médula Gorka Otxoa, que fue dando paso a los protagonistas que ganaron el galardón durante las últimas cuatro décadas. «He participado en los Goya, pero no hay noche más grande que ésta al poder presentar esta gala con tantas leyendas e ídolos de mi infancia. No hay lugar en el mundo con tantos cracks por metro cuadrado como hay ahora», lanzó Otxoa durante su discurso inicial. En el acto participaron y charlaron por turnos trece de los veintiséis galardonados, mientras que como invitados disfrutaron del acto periodistas de EL DIARIO VASCO, el consejero de Educación del Gobierno Vasco Jokin Bildarratz, patrocinadores del galardón así como miembros del consejo de administración de la Real.

Y como no podía ser de otra manera, el premiado Mikel Oyarzabal, que recogió su segundo DV de Oro entre los aplausos de los asistentes. «No hay más que ver la lista de futbolistas que lo han recibido para confirmar su importancia. Es para estar contento y orgulloso. Significa que he hecho un buen año, significa que a nivel colectivo hemos rendido bien porque si no fuera así los que jugamos arriba no hubiéramos tenido ocasiones de gol y llevarnos los titulares», deslizó el capitán, que recibió el premio a manos del patrocinador del galardón, BM Supermercados. «Premia a algo que es muy de BM; la regularidad, trabajar duro día a día y en equipo para dar lo mejor de nosotros mismos. Nos representa y estamos muy orgullosos de ser parte del premio», lanzó orgulloso Miguel Ángel Zamorano, director de gestión de tiendas y de marketing del Grupo Uvesco.

Tras dos horas de gala, el vicepresidente primero de la Real Sociedad Ángel Oyarzun cerró el acto ya que Jokin Aperribay por motivos laborales no pudo acudir a la cita. «Quiero dar las gracias a El Diario Vasco porque 40 años son muchos años y al instaurar este premio es historia viva de la Real Sociedad», concluyó.

