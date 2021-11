«Nos sentimos fuertes en casa y llevamos una buena trayectoria y, de nuevo, nos viene un rival directo y complicado que se presenta en un momento. Nosotros tenemos una trayectoria buena en las últimas jornadas y esperamos seguir en esa línea. Desde el primer momento tenemos que meter un ritmo ante un oponente muy bueno, tenemos que hacer que el Girona no esté cómodo». Estas palabras de Gaizka Garitano resumen bien el espíritu que ahora mismo preside en las filas de la SD Eibar para recibir el lunes en Ipurua a partir de las 21.00 horas al Girona CF.

El preparador armero advierte que el cuadro gerundense es un equipo llamado para estar arriba y está convencido de sus sensaciones, «es una de las mejores plantillas y, al final, estará arriba. No empezó bien, pero ha tomado la medida a la competición y estará arriba, es uno de los equipos de cabeza. Tiene buenos jugadores que han estado en Primera, es un equipo que tiene calidad y destaca el delantero Stuan. Es uno de los equipos que más me gusta por cómo juega, por los jugadores que tiene y porque cuenta con un buen entrenador. Para mí es de los tres o cuatro mejores equipos del campeonato».

Garitano no duda en señalar que el Girona es «un rival directo, no tengo ninguna duda» y añade «es un rival con mucha experiencia y de calidad». El entrenador armero considera que tanto el Eibar como el Girona, «ambos jugamos al ataque. El Girona tiene un buen juego combinativo, con muchas triangulaciones y sacando el balón desde atrás, su juego tiene mucha amplitud. Intentaremos que no se sientan cómodos, les apretaremos e intentaremos que no lleguen balones a su delantero Stuani. Trataremos de obstaculizar su línea de creación, que no hagan su juego».