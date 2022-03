«Fútbol y saludable, es fantástico»

Es una manera de volver a jugar a fútbol y no dejarlo atrás», apuntaba sonriente un rejuvenecido 'Bixio' Gorriz con 64 años. Créanle, no está loco. Los amantes del fútbol no pierden la nostalgia por golpear una pelota, aunque sea sin correr, por mucho que pasen los años. A uno de los mejores centrales de la historia de la Real le ha venido como anillo al dedo la nueva iniciativa que ha nacido de la mano de Real Sociedad Fundazioa y llega para quedarse: 'Walking football'. Reglas cortitas y al pie, como la misma práctica. Pasos cortos (sin correr), prohibido que el balón supere la altura de la cabeza, tres toques máximo y entradas frontales y sin riesgo físico. Los goles valen igual.

Junto a Gorriz, el exdelantero Mitxel Loinaz, que se dio cita en la primera sesión de estreno en Zubieta con más arrugas y menos fortachón, pero con la misma ilusión del que fuera el último gran héroe de Atotxa. Con ambos, otros diecinueve veteranos y veteranas mayores de 55 años, fanáticos del fútbol, de la Real, de la vida social y del deporte.

Caras desconocidas al comienzo, con la duda de saber en qué iba a consistir esta nueva modalidad creada en el Reino Unido. Dos estrellas para los presentes, lo que aprovecharon -mientras se calzaban las zapatillas en el vestuario- para recordar tiempos pasados, primando los logros realistas de los 80. Sorprendidos por la presencia de los fotógrafos y las cámaras, enfilaron hacia el campo. Andando, como lo harían poco más tarde.

«A cierta edad ya no puedes correr como con 20 años y esto se agradece mucho», apunta un Gorriz ilusionado

Nada de carreras continuas, directos a los estiramientos. Lo más importante para no romperse, aunque parezca difícil en esta práctica. Movimiento de manos y pies, apoyados sobre una pareja. Mientras tanto, se sale Gorriz del grupo. «Es una iniciativa bonita y saludable. La oportunidad de vernos todos y de ver Zubieta es fantástico», comienza. No detalla mucho sobre la modalidad, prefiere atenerse a lo que le digan más tarde. «Nos tienen que explicar primero cómo va, espero que no haya mucha entrada y sea algo tranquilo. Venimos a disfrutar», continúa. Recibe la idea con interés. «A cierta edad ya no puedes correr como cuando tenías 20 años y esto ahora se agradece mucho», matiza.

Aprovecha y manda un mensaje optimista sobre la actual Real. «Disfruto mucho de este equipo. Puede volver a entrar en Europa. Se mantiene en la pelea y ojalá se dé. Tiene mucho mérito, más con las lesiones que ha tenido, como la de Oyarzabal, que nos ha dolido mucho», finaliza antes de reincorporarse al grupo.

«Me gusta el fútbol y soy de la Real, por eso me apunté. Estoy ilusionada por la nueva práctica», afirma una veterana

Con el permiso del entrenador, que también lo hay, es turno de Mitxel Loinaz. «Estoy encantado de estar aquí. Me ha pillado en un momento muy bueno porque acabo de terminar de trabajar», apunta. Tampoco tiene noticias nuevas sobre la actividad a la que se ha incorporado, le faltan detalles. «Quiero ver la experiencia y a ver cómo va y probar. No consigo entender cómo alguien sin correr le puede quitar el balón a otro», argumenta.

Toma de contacto con el balón

Al grano, fuera balones de las redes. Apenas se ha incrementado el calor del cuerpo pero sí las ganas por tocar el esférico. En grupos de cinco, control, pase y pared. De posta a posta, caminando. A algunos les cuesta interiorizar el papel y el objetivo del ejercicio, pero van de menos a más. El tercer turno de palabra es para una veterana. «Me gusta mucho el fútbol y soy de la Real, por eso decidí apuntarme en la práctica cuando me enteré. El viernes pasado me fui a comprar la equipación con toda la ilusión del mundo. Espero, además de hacer buenos amigos y socializar, hacer ejercicio en algo que me gusta».

Sin apenas tiempo, finaliza una primera sesión que ha servido para conocerse y compartir experiencias del pasado más que para dar un recital de pases y celebrar goles. Hoy es turno para la segunda sesión en Arrasate y el viernes en Beasain. 'Walking football', o el fútbol andando, en Gipuzkoa ya es una realidad.