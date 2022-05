El fútbol se está baloncestizando. En cada acción a balón parado se ven bloqueos y pantallas, y cada vez más se juega al hombre a lo largo y ancho del terreno de juego con el balón en movimiento. El entrenador del Levante, Alessio Lisci, planteó esta última fórmula para combatir el juego de la Real y el resultado dice que le salió bien.

Era consciente de la calidad de los jugadores realistas e imaginó que no le quedaba otra opción que diseñar un marcaje al hombre contra los guipuzcoanos por todo el campo. Cabe recordar que las medidas de una cancha de baloncesto -28x15-, difieren mucho de las de un campo de fútbol -107x70-. Pero eso no le importó a Lisci a la hora de esbozar su idea de partido.

De entrada, Morales y Dani Gómez se encargaron de obstaculizar la iniciación txuri-urdin saltando tanto a Zubeldia como a Le Normand en los saques de meta de Remiro. A estos les siguieron Campaña, Radoja y Pepelu, que se preocupaban en tapar a Merino, Rafinha y Zubimendi respectivamente. Especialmente alto se mostró Pepelu, que pese a ocupar esa posición interior por delante de la línea defensiva, no dudó en llegar hasta las inmediaciones del área blanquiazul para impedir que el donostiarra pudiera colaborar en la construcción. Miramón y Son, en las bandas, también se empeñaban en cerrar las vías interiores, teniendo en cuenta que Gorosabel y Rico eran los únicos blanquiazules que ocupaban los carriles exteriores.

Los realistas arriesgaron atrás en salida, pero también buscaron en largo a Isak y Sorloth

Este escenario, con el Levante volcado completamente en el campo de la Real, dejaba a los granotas en una situación comprometida atrás, con sus defensores emparejados con los delanteros realistas. Rober y Vezo, contra Sorloth e Isak, mientras que Duarte, el tercer central en la línea de cinco levantinista, intentaba frenar a Silva. En este contexto de partido, en el que el conjunto valenciano apretaba con intensidad en la salida de balón txuri-urdin, los guipuzcoanos tenían dos opciones. Arriesgar e intentar llevar a cabo una salida limpia desde atrás o buscar directamente a los de arriba y no caer en problemas en campo propio.

La Real no quiso tomar partido y combinó las dos vías. Se expuso atrás, pero Remiro también se vio abocado a jugar en largo hacia Isak y Sorloth. Esta segunda alternativa posibilitaba explotar la carrera al espacio de Sorloth e Isak, más veloces siempre que sus marcadores. En cambio, jugando desde atrás, la Real cometió varias pérdidas de peso que a punto estuvieron de costar muy caro, sobre todo en la primera mitad. Zubeldia, Zubimendi y Merino no tuvieron su mejor noche en iniciación y la presión local originó grandes oportunidades para Morales. Remiro salvó a los realistas varias veces con intervenciones de mucho mérito.

Pero no hay marcaje que dure noventa minutos. Y ahí apareció Silva solo para rematar de cabeza un centro medido de Gorosabel. El resultado condiciona el análisis final y dice que la táctica empleada por Lisci fue ganadora, que el italiano tuvo la razón. Pero no, el fútbol no es el baloncesto.