La imagen que dejó la Real hace unos pocos días en el estreno del nuevo estadio insufló alegría e ilusión a la parroquia txuri-urdin después de caer en San Mamés. Ahora debe confirmar esas buenas sensaciones en uno de los campos que, por lo menos por la televisión, más se parecen al Reale Arena.

Los de Imanol se ven las caras esta tarde ante el Espanyol de David Gallego. Los catalanes jugaron este pasado jueves Europa League ante el Ferencváros (1-1) y llegan a la quinta jornada de Liga con cierto cansancio en sus piernas. El primer objetivo de los blanquiazules pasa precisamente por eso: imprimir un ritmo alto de partido para cansar lo antes posible al conjunto perico. Jugadores no le faltan. No hay más que ver cómo ha terminado Odegaard cada uno de los partidos. Con energía de sobra para jugar otros 90 minutos.

El encuentro de esta tarde también servirá para saber si Imanol mantiene los cambios realizados ante el Atlético de Madrid en la zona de tres cuartos o vuelve a su esquema tradicional. Los seguidores blanquiazules demandaban a Isak y Portu y el oriotarra hizo caso a la siempre sabia afición realista. Los cambios dieron sus frutos y el equipo mejoró en ataque. Tuvo mayor profundidad y también mayor velocidad. Pese al buen papel del murciano y el sueco, no debemos olvidarnos de Willian José y Januzaj. El brasileño todavía no ha lanzado a puerta desde que se iniciase el campeonato doméstico, pero no por ello es un delantero menos temido por las defensas rivales. Lo mismo ocurre con el belga. Medalla de bronce en el pasado Mundial, es uno de los mejores regateadores de la Liga. Con los visos que ha venido demostrando la Real en este inicio de campeonato, ¿qué pasará cuando estos dos jugadores recuperen su mejor versión? Nos frotamos las manos.

Será un partido especial para el mejor hombre de la Real: Mikel Oyarzabal. El eibartarra marcó allí su primer tanto con el primer equipo, luciendo el '28' a la espalda. Desde entonces han pasado tres años y medio y a sus 22 años ya es todo un líder en el vestuario. «Es un campo que significa mucho en mi carrera», ha dicho. Ojalá siga escribiendo nuevas leyendas en Cornellá, empezando por hoy.