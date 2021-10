Marcelino García Toral «En mi forma de pensar no existe la palabra revancha, la decepción de la Copa está pasada en el tiempo» Marcelino dice que da «absoluta normalidad» al derbi. «Para mí, enfrentarnos a la Real Sociedad es igual que medirnos al Alavés o al Real Madrid. Es uno de los 19 rivales que tenemos en la Liga»

Marcelino García Toral ha dirigido al Athletic en dos derbis contra la Real Sociedad. Aún no conoce la victoria ante los txuriurdin -un empate y una derrota, esta última en la final de la Copa- y es justo lo que va a buscar este domingo en el Reale Arena. Dicen que a la tercera va la vencida. El asturiano está decidido a explorar los límites de este dicho popular y triunfar en la casa del líder, un equipo que comanda la clasificación después de 11 jornadas y se resiste a bajarse del trono. El Athletic, en clara trayectoria ascendente, quiere derrocar al vecino. «Estamos bien. Muy bien», ha manifestado este sábado el de Careñes, repleto de confianza y convencido de que su equipo brillará en San Sebastián. Ha reconocido que los donostiarras atraviesan por un buen momento, pero no mucho mejor que sus hombres. Además, se ha encargado de quitar presión a sus jugadores y espantar los fantasmas de la Copa perdida. «En mi forma de pensar no existe la palabra revancha. Sería un grave error por nuestra parte considerar este encuentro como una revancha. Tuvimos una decepción. Está muy pasada en el tiempo. Así lo demuestra el nivel competitivo del equipo», ha recalcado. «No hay nada que veamos en el presente que nos impida rendir a nuestro máximo nivel».

El Athletic aguarda con impaciencia el choque ante la Real, pero Marcelino también ha querido relativizar el peso del derbi. Lo ve como una oportunidad de sumar los tres puntos. Nada más, y nada menos. «Le doy absoluta normalidad al choque. Para mí, enfrentarnos a la Real Sociedad es igual que medirnos al Alavés o al Real Madrid. Es uno de los 19 rivales que tenemos en la Liga y debemos afrontarlo como uno más, sabiendo que nos veremos las caras con un buen equipo». En este sentido, el técnico rojiblanco ha subrayado que los txuriurdin «cuentan con sus puntos fuertes y algunos menos fuertes. Hay que hurgar en unos -los últimos- y protegernos de los otros -los primeros-. Encaramos el partido con la absoluta convicción en que podemos ganar». Ha reconocido que existe un «componente emocional añadido», en alusión a la rivalidad, pero ha abogado por «dominarlo» y evitar que influya en el rendimiento de sus hombres, que no ha dudado en calificar de «muy bueno».

Silencio sobre las canteras... con mensaje

Durante toda su comparecencia, en la que se ha mostrado relajado y sonriente, Marcelino no ha parado de elogiar las prestaciones del Athletic. Es más, ha afirmado con rotundidad que «tenemos menos puntos de los que realmente merecemos». Lo ha enmarcado en una valoración «subjetiva», pero ha insistido en que en determinados «empates y hasta derrotas» -solo ha habido una- su equipo debió obtener un premio mayor. «Vendrán otras épocas en las que mereciendo menos tal vez consigamos más. Al final de la temporada queda todo bastante igualado. Estoy muy satisfecho porque tenemos margen de mejora». Y es lo que quiere ver ante la Real, una evolución que permita tumbar al líder. El asturiano ha elogiado el trabajo de Imanol Alguacil, un técnico al que ha definido como «inteligente», de quien ha dicho que ha logrado convertir a los realistas en un bloque «más competitivo y solvente». Eso sí, a renglón seguido ha vuelto a ensalzar las virtudes del Athletic. «Es difícil hacernos ocasiones, cogernos a la contra o desorganizados. ¿Que nos falta acierto? Sí. Tenemos que trabajar desde la decisión y el atrevimiento, ser constantes. Pero la confianza es absoluta en nuestros futbolistas de ataque».

Como es lógico, Marcelino ha anticipado un partido «igualado, cerrado y con pocos goles». Ha sonreído cuando se le ha preguntado por las llegadas completadas en el campo del Espanyol. «Atacar como aquel día nos ayudaría. Me atrevería a decir que si lo hacemos traeremos los tres puntos». Se ha mostrado feliz por jugar el derbi con las gradas llenas, nada de silencios ni sonidos huecos. «Vamos a tener la oportunidad de ver un partido de verdad. Jugamos el año pasado pero sin público. Bah, fue bastante sosete».

Ahora competirá por fin en una pequeña caldera, y le motiva. La última pregunta hecha al asturiano tenía que ver con la comparativa entre las canteras rojiblanca y txuriurdin. ¿Quién trabaja mejor con los jóvenes? Se ha quedado pensativo y luego ha dicho que prefiere dejar esta reflexión para más adelante. «Necesitaría una clase para esto», ha soltado entre risas. De nuevo se ha callado. «Tengo argumentos para responder, pero no sé si es el momento adecuado para hacerlo». Aun así, ha dejado una pista. «Hay una cosa que es clara: no podemos hacer una comparación. Se pueden establecer comparaciones cuando jugamos con las mismas cartas. No se juega con las mismas cartas en esta situación. Dejémoslo para el otro día», ha concluido tras aludir a la naturaleza de los modelos con los que compiten el Athletic y la Real Sociedad.